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Госдеп США одобрил продажу оружия Тайваню на более чем на миллиард долларов

Анастасия КалатурСуббота, 3 сентября 2022, 00:44
ФОТО: GETTY

Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Тайваню военной техники на сумму 1,1 млрд долларов.

Источник: Reuters со ссылкой на Пентагон

Детали: Пакет включает 60 противокорабельных ракет и 100 ракет класса "воздух-воздух". В частности, это ракеты Sidewinder и сопутствующее оборудование на сумму около 85,6 млн долларов, ракеты Harpoon и сопутствующее оборудование на сумму около 355 млн долларов. Также речь идет о поддержке тайваньской программы радаров наблюдения и сопутствующем оборудовании на около 665,4 млн долларов.

Напомним: Пакет  объявлен после визита на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси и агрессивных военных учений Китая вокруг Тайваня.

Справка:

  • Сейчас отношения между руководством Китая и Тайваня наиболее сложны с начала их противостояния, а многие аналитики предполагают возможность вторжения Китая на Тайвань.
  • Независимость Тайваня признали только 13 стран, а также Ватикан.
  • Штаты, хоть и признают КНР (президент Си Цзиньпин) как единственное законное правительство Китая, параллельно поддерживают связи с Тайванем. В 1979 году Конгресс принял Акт о взаимоотношениях с Тайванем, включающий также оказание военной поддержки.

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Темы: СШАКитайТайвань
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