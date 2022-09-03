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ОК "Юг": ВСУ захватили в плен трех россиян и ударили по переправе

Анастасия КалатурСуббота, 3 сентября 2022, 02:21
ФОТО: GETTY

На юге ВСУ захватили в плен трех российских военных.

Источник: ОК "Юг"

Детали: Также захвачены 2 танка Т-62, боевая машина десанта, БТР-82, много коллективного и стрелкового оружия с боекомплектом.

В течение дня россияне нанесли восемь авиаударов по нашим позициям, в ответ наша авиация нанесла 22 удара, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 400 артиллерийских задач.

ВСУ поразили командно-наблюдательный пункт 205-й отдельной мотострелковой казачьей бригады в Снигиревке (Николаевщина) и понтонную переправу возле Казацкого.

Также были поражены два пункта боеснабжения и три склада боеприпасов в Херсонском и Бериславском районах.

Уничтожены 106 россиян и шесть десятков единиц вражеской техники, в том числе:

ВИДЕО ДНЯ
  • 14 танков Т-72 и 62
  • гаубица "Мста-Б"
  • авиадесантная самоходная артиллерийско-минометная установка
  • 2 реактивные системы залпового огня "Ураган"
  • 3 пушки-гаубицы 152-го калибра
  • мобильный миномет 120 калибра
  • 2 беспилотных разведчика
  • 35 единиц автобронетехники.

Отмечается, что продолжаются позиционные бои.

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Темы: война
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