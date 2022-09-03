ОК "Юг": ВСУ захватили в плен трех россиян и ударили по переправе

На юге ВСУ захватили в плен трех российских военных.

Источник: ОК "Юг"

Детали: Также захвачены 2 танка Т-62, боевая машина десанта, БТР-82, много коллективного и стрелкового оружия с боекомплектом.

В течение дня россияне нанесли восемь авиаударов по нашим позициям, в ответ наша авиация нанесла 22 удара, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 400 артиллерийских задач.

ВСУ поразили командно-наблюдательный пункт 205-й отдельной мотострелковой казачьей бригады в Снигиревке (Николаевщина) и понтонную переправу возле Казацкого.

Также были поражены два пункта боеснабжения и три склада боеприпасов в Херсонском и Бериславском районах.

Уничтожены 106 россиян и шесть десятков единиц вражеской техники, в том числе:

ВИДЕО ДНЯ

14 танков Т-72 и 62

гаубица "Мста-Б"

авиадесантная самоходная артиллерийско-минометная установка

2 реактивные системы залпового огня "Ураган"

3 пушки-гаубицы 152-го калибра

мобильный миномет 120 калибра

2 беспилотных разведчика

35 единиц автобронетехники.

Отмечается, что продолжаются позиционные бои.