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В ЕС заявили, что готовы к полному прекращению поставок российского газа

"Европейская правда"Суббота, 3 сентября 2022, 19:23
В ЕС заявили, что готовы к полному прекращению поставок российского газа
скриншот видео

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заверил, что ЕС "хорошо подготовлен" на случай полного прекращения поставок российского газа благодаря мерам по хранению и энергосбережению.

Об этом он заявил в рамках экономического форума в Италии, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Les Echos.

"Мы хорошо подготовлены к тому, чтобы противостоять экстремальному применению Россией газового оружия", — заявил Джентилони.

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"Мы не боимся решений Путина, мы просим россиян соблюдать контракты, но если они этого не сделают, мы готовы реагировать", — добавил он.

Вечером 2 августа "Газпром" объявил о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток" якобы из-за обнаруженной неисправности в единственной компрессорной станции "Портовая", которая продолжает работать.

Там утверждают, что во время регламентных работ на газоперекачивающем агрегате Trent 60 была обнаружена утечка масла по разъемам клеммных соединений кабельных линий.

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В Еврокомиссии объявление "Газпрома" назвали "еще одним подтверждением его ненадежности как поставщика" и "доказательством цинизма России".

Ранее "Газпром" прекратил поставки в Европу по трубопроводу "Северный поток" на три дня, начиная со среды, чтобы провести техническое обслуживание на едином рабочем газоперекачивающем агрегате Trent 60.

Темы: ЕСгазРосcия
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