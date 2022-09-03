В ЄС заявили, що готові до повного припинення постачання російського газу

Єврокомісар з економіки Паоло Джентілоні запевнив, що ЄС "добре підготовлений" на випадок повного припинення постачання російського газу завдяки заходам щодо зберігання та енергозбереження.

Про це він заявив у рамках економічного форуму в Італії, пише "Європейська правда" із посиланням на Les Echos.

"Ми добре підготовлені до того, щоб протистояти екстремальному застосуванню Росією газової зброї", - заявив Джентілоні.

"Ми не боїмося рішень Путіна, ми просимо росіян дотримуватись контрактів, але якщо вони цього не зроблять, ми готові реагувати", — додав він.

Увечері 2 серпня "Газпром" оголосив про повне зупинення прокачки газу трубопроводом "Північний потік" нібито через виявлену несправність у єдиній компресорній станції "Портова", що продовжує працювати.

Там стверджують, що під час регламентних робіт на газоперекачувальному агрегаті Trent 60 виявили витік масла по роз'ємах клемних з'єднань кабельних ліній.

У Єврокомісії оголошення "Газпрому" назвали "ще одним підтвердженням його ненадійності як постачальника" і "доказом цинізму Росії".

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Раніше "Газпром" припинив поставки в Європу через трубопровід "Північний потік" на три дні, починаючи з середи, щоб провести технічне обслуговування на єдиному робочому газоперекачувальному агрегаті Trent 60.