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В ЄС заявили, що готові до повного припинення постачання російського газу

"Європейська правда"Субота, 3 вересня 2022, 19:23
В ЄС заявили, що готові до повного припинення постачання російського газу
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Єврокомісар з економіки Паоло Джентілоні запевнив, що ЄС "добре підготовлений" на випадок повного припинення постачання російського газу завдяки заходам щодо зберігання та енергозбереження.

Про це він заявив у рамках економічного форуму в Італії, пише "Європейська правда" із посиланням на Les Echos.

"Ми добре підготовлені до того, щоб протистояти екстремальному застосуванню Росією газової зброї", - заявив Джентілоні.

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"Ми не боїмося рішень Путіна, ми просимо росіян дотримуватись контрактів, але якщо вони цього не зроблять, ми готові реагувати", — додав він.

Увечері 2 серпня "Газпром" оголосив про повне зупинення прокачки газу трубопроводом "Північний потік" нібито через виявлену несправність у єдиній компресорній станції "Портова", що продовжує працювати. 

Там стверджують, що під час регламентних робіт на газоперекачувальному агрегаті Trent 60 виявили витік масла по роз'ємах клемних з'єднань кабельних ліній.

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У Єврокомісії оголошення "Газпрому" назвали "ще одним підтвердженням його ненадійності як постачальника" і "доказом цинізму Росії".

Раніше "Газпром" припинив поставки в Європу через трубопровід "Північний потік" на три дні, починаючи з середищоб провести технічне обслуговування на єдиному робочому газоперекачувальному агрегаті Trent 60.

Теми: ЄСгазРосія
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