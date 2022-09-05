Вину за выстрел ребенка из гранатомета в Чернигове возлагают на двух военных

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении двум военнослужащим, причастным к ранению детей на выставке оружия в Чернигове.

Источник: ГБР

Дословно: "Один из военнослужащих во время демонстрации оружия позволил ребенку взять в руки снаряженную реактивную противотанковую гранату (РПГ-26) и нажать спусковой крючок. В результате выстрела пострадали по меньшей мере девять человек, шестеро из которых – дети.

О подозрении сообщено военнослужащему, который разрешил ребенку нажать спусковой крючок, и его командиру, который дал приказ подчиненным военнослужащим привезти оружие на выставку для демонстрации".

Детали: Военнослужащим сообщено о подозрении в нарушении правил обращения с оружием, причинившем телесные повреждения нескольким лицам (ч.2 ст. 414 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Эти люди были задержаны, в суд будет подано ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Этому предшествовало: Президент Владимир Зеленский сообщил о задержании двух лиц, причастных к взрыву на выставке в Чернигове 3 сентября: того, кто приказал привезти боевое оружие на публичное городское мероприятие, и того, кто позволил ребенку взять оружие в руки.

Днем 3 сентября в исторической части Чернигова на мероприятии, предусматривавшем интерактив для детей, сработал ручной противотанковый гранатомет, произошел взрыв.

Сначала было известно о 4 пострадавших детях. Позже глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что в результате взрыва за медпомощью обратились 15 человек, из которых 8 детей. Двухлетний малыш в результате инцидента пережил операцию и находится в реанимации.