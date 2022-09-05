Курс евро опустился до самого низкого за 20 лет уровня

С начала года европейская валюта продолжила ослабевать по отношению к доллару.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Le Figaro.

В понедельник, 5 сентября, евро стоил менее 0,99 доллара, поскольку европейская валюта пострадала от неопределенности европейской экономики после объявления в пятницу о полной остановке газопровода "Северный поток-1" российским "Газпромом".

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Евро упал на 0,71% до 0,9883 доллара в понедельник около 5:45 утра по Гринвичу, что является самым низким показателем с декабря 2002 года.

С начала года европейская валюта продолжала ослабевать по отношению к доллару.

Вечером 2 августа "Газпром" объявил о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток" якобы из-за обнаруженной неисправности в единственной компрессорной станции "Портовая", которая продолжает работать.

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Там утверждают, что во время регламентных работ на газоперекачивающем агрегате Trent 60 была обнаружена утечка масла по разъемам клеммных соединений кабельных линий.

В Еврокомиссии объявление "Газпрома" назвали "еще одним подтверждением его ненадежности как поставщика" и "доказательством цинизма России".