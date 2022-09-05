Курс евро опустился до самого низкого за 20 лет уровня
С начала года европейская валюта продолжила ослабевать по отношению к доллару.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Le Figaro.
В понедельник, 5 сентября, евро стоил менее 0,99 доллара, поскольку европейская валюта пострадала от неопределенности европейской экономики после объявления в пятницу о полной остановке газопровода "Северный поток-1" российским "Газпромом".
Евро упал на 0,71% до 0,9883 доллара в понедельник около 5:45 утра по Гринвичу, что является самым низким показателем с декабря 2002 года.
С начала года европейская валюта продолжала ослабевать по отношению к доллару.
Вечером 2 августа "Газпром" объявил о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток" якобы из-за обнаруженной неисправности в единственной компрессорной станции "Портовая", которая продолжает работать.
Там утверждают, что во время регламентных работ на газоперекачивающем агрегате Trent 60 была обнаружена утечка масла по разъемам клеммных соединений кабельных линий.
В Еврокомиссии объявление "Газпрома" назвали "еще одним подтверждением его ненадежности как поставщика" и "доказательством цинизма России".