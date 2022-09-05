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Глава МИД Франции отвергла утверждение, что санкции против РФ больше вредят европейцам

"Европейская правда"Понедельник, 5 сентября 2022, 12:51
Глава МИД Франции отвергла утверждение, что санкции против РФ больше вредят европейцам
Катрин Колонна. иллюстративное фото из Википедии

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна отвергла тезисы о том, что введенные Евросоюзом санкции больше вредят самим европейцам, чем России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в эфире RTL.

Главу МИД спросили, что бы она ответила на утверждение о том, что пока европейцы в целом пострадали от санкций больше, чем страна, против которой они введены, приведя в пример последний протест в центре Праги.

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Катрин Колонна предположила, что сейчас эти тезисы пытается сознательно усиливать сама РФ или поддерживающие ее силы.

"Санкции против России работают, и было бы неправильно говорить, что они не оказывают влияния на российскую экономику. ВВП России снижается, испытывают проблемы отдельные отрасли, РФ сложно восстанавливать запас полупроводников, есть проблемы в автомобильной отрасли", - отметила она.

Ведущая отметила, что при этом европейцы ежедневно платят огромные деньги за энергоресурсы, которые до сих пор получают из России.

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"Это важное замечание, и именно поэтому европейцы решили уменьшать экономическую зависимость от России, - ответила министр. - Санкции работают и со временем их действие будет становиться все более заметным - по мере того как мы уменьшаем зависимость… И это уменьшает способность России финансировать свою военную кампанию. Мы должны продолжать и будем это делать".

Как сообщалось, в МИД Украины осудили пророссийские акции в Германии и Чехии с требованием отменить санкции и прекратить поддержку Украины.

Темы: санкцииЕСРосcия
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