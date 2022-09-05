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Кремль начал прямой шантаж Запада и выдвинул условия прокачки газа через "Северный поток"

"Европейская правда"Понедельник, 5 сентября 2022, 14:43
Дмитрий Песков, ФОТО GETTY IMAGES

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что проблемы со снабжением газа по "Северному потоку" будут сохраняться до тех пор, пока не будут сняты западные санкции.

Об этом Песков заявил журналистам в понедельник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское агентство "Интерфакс".

"Проблемы в прокачке возникли из-за санкций, которые ввели против нашей страны и против ряда компаний западные государства, включая Германию и Великобританию. Других причин, которые бы привели к проблемам с прокачкой, не существует", - сказал он журналистам.

Песков заявил, что остался рабочим только один агрегат, "и тот дает сбои, и там происходят поломки, и это приводит к остановке прокачки".

"Учитывая, что санкции продолжают работать, учитывая, что они вносят абсолютное смятение, юридическое, практическое, в то, что связано с техобслуживанием всех узлов и агрегатов, то сейчас пока можно надеяться на этот единственный агрегат, что однажды удастся его упорядочить", - продолжил он.

Он подчеркнул, что из-за санкций вся работа трубопровода "держится на одном агрегате, который нуждается в серьезном обслуживании".

У Пескова поинтересовались, можно ли говорить, что вопрос прокачки газа "Северным потоком" полностью зависит от санкций и поставки возобновятся, если эти санкции будут сняты или смягчены.

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"Безусловно, те же санкции, которые мешают обслуживать агрегаты, которые мешают их перемещать без соответствующих юридических гарантий, которые мешают предоставлять эти юридические гарантии и тому подобное, именно эти санкции, которые ввели западные государства, довели ситуацию до того, что мы видим сейчас" , – сказал он.

В пятницу "Газпром" объявил о закрытии на неопределенный срок газопровода "Северный поток" в Германию, официально – по техническим причинам.

В Еврокомиссии объявление "Газпрома" назвали "еще одним подтверждением его ненадежности как поставщика" и "доказательством цинизма России".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен 2 сентября заявила, что настала пора для ограничения цен на российский трубопроводный газ в Европу.

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Темы: газРосcиясанкции
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