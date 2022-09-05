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Россия днем ​​обстреляла Харьковщину: двое погибших

"Украинская правда"Понедельник, 5 сентября 2022, 15:37
Последствия обстрела, фото Харьковская облпрокуратура

В результате артобстрела села Золочев на Харьковщине днем ​​5 сентября погибли двое мужчин.

Источник: Харьковская областная прокуратура в Telegram и сайт Офиса генерального прокурора

Дословно: "Около 11:00 российская армия по артиллерии обстреляла пгт Золочев Богодуховского района. В результате вражеского обстрела повреждены семь жилых домов и автомобиль. От полученных травм погибли двое мужчин 39 и 52 лет".

Детали: О количестве раненых нет информации. Прокуратура открыла досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

 

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Темы: Харьковская областьжертвывойна
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