Россия днем обстреляла Харьковщину: двое погибших
Понедельник, 5 сентября 2022, 15:37
В результате артобстрела села Золочев на Харьковщине днем 5 сентября погибли двое мужчин.
Источник: Харьковская областная прокуратура в Telegram и сайт Офиса генерального прокурора
Дословно: "Около 11:00 российская армия по артиллерии обстреляла пгт Золочев Богодуховского района. В результате вражеского обстрела повреждены семь жилых домов и автомобиль. От полученных травм погибли двое мужчин 39 и 52 лет".
Детали: О количестве раненых нет информации. Прокуратура открыла досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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