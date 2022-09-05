Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украинский посол в Казахстане извинился за слова о россиянах - МИД Казахстана

"Европейская правда"Понедельник, 5 сентября 2022, 17:57

Министерство иностранных дел Казахстана в понедельник заявило, что украинский посол Петр Врублевский принес извинения за свои слова о россиянах, которых в Украине "пытаемся убить больше".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NUR.KZ.

"Ситуацию в Украине вы знаете, на этом фоне такие заявления неприемлемы, потому что дипломатия больше направлена на сближение", – сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

Реклама:

"Как вы знаете, мы пригласили украинского посла, довели до него наше недовольство этими его высказываниями. Он принес свои извинения и сказал, что это у него было высказано на фоне повышенного эмоционального состояния, из-за того, что там, у него дома, идет война. Сейчас, по официальным данным, он находится в отпуске", – добавил он.

Напомним, в конце августа МИД Казахстана вызвал посла Украины и выразил ему протест из-за высказываний о россиянах.

Поводом для вызова посла стало его интервью от 21 августа казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову, в котором Врублевский, в частности, сказал: "Стараемся убить их как можно больше. Чем больше мы убьем россиян сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям".

ВИДЕО ДНЯ

Видео с этой фразой широко разошлось в кремлевских СМИ и на их страницах в соцсетях. Пророссийские организации в Казахстане даже потребовали объявить посла персоной нон грата.

Сейчас на Youtube-канале Кузаирова есть интервью с послом, но этих слов в нем нет, вероятно, после огласки была добавлена ​​урезанная версия.

Темы: КазахстанРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Все новости...
Казахстан
Консул РФ покинул пост после заявлений о спаде изучения русского языка в Казахстане
Сайт российского телеканала пропаганды "Царьград" заблокировали в Казахстане
Казахстанцев агитируют в российскую армию с помощью интернет-рекламы − Reuters
Последние новости
14:46
Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки
14:40
Украинцы в этом году купили почти 200 тысяч подержанных иномарок: какие модели самые популярные
14:26
В России двое молодых поэтов получили сроки колонии за стихи против войны в Украине
14:13
РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP
14:06
Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики
13:54
На левом берегу Херсонщины оккупанты пытаются восстановить наблюдательные пункты, снова атакуют с самолетов
13:51
Президент Литвы: РФ может имитировать инициативу переговоров, чтобы выиграть время в войне
13:37
Комитет НАЗЯВО признал факты плагиата в диссертации эксминистра образования Шкарлета
13:30
За год США дали 34 пакета военной помощи на $24 млрд − Зеленский
13:28
Правительство еще на 3 месяца продлило сроки идентификации пенсионеров-переселенцев
Все новости...
Реклама: