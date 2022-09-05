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Украинский посол в Казахстане извинился за слова о россиянах - МИД Казахстана

"Европейская правда"Понедельник, 5 сентября 2022, 17:57

Министерство иностранных дел Казахстана в понедельник заявило, что украинский посол Петр Врублевский принес извинения за свои слова о россиянах, которых в Украине "пытаемся убить больше".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NUR.KZ.

"Ситуацию в Украине вы знаете, на этом фоне такие заявления неприемлемы, потому что дипломатия больше направлена на сближение", – сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

"Как вы знаете, мы пригласили украинского посла, довели до него наше недовольство этими его высказываниями. Он принес свои извинения и сказал, что это у него было высказано на фоне повышенного эмоционального состояния, из-за того, что там, у него дома, идет война. Сейчас, по официальным данным, он находится в отпуске", – добавил он.

Напомним, в конце августа МИД Казахстана вызвал посла Украины и выразил ему протест из-за высказываний о россиянах.

Поводом для вызова посла стало его интервью от 21 августа казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову, в котором Врублевский, в частности, сказал: "Стараемся убить их как можно больше. Чем больше мы убьем россиян сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям".

Видео с этой фразой широко разошлось в кремлевских СМИ и на их страницах в соцсетях. Пророссийские организации в Казахстане даже потребовали объявить посла персоной нон грата.

ВИДЕО ДНЯ

Сейчас на Youtube-канале Кузаирова есть интервью с послом, но этих слов в нем нет, вероятно, после огласки была добавлена ​​урезанная версия.

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Темы: КазахстанРосcия
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