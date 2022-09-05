Украина разгромила Нидерланды на ЧМ по волейболу: исторический результат

Сборная Украины по волейболу разбила команду Нидерландов и впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира.

Источник: "Общественное"

Детали: Это был первый матч Украины на этапе плей-офф. В 1/8 финала украинцы встретились с командой Нидерландов и одержали победу со счетом 3:0 (25:16, 25:19, 25:18).

"Сине-желтым" удалось показать сверхъубедительную игру против Нидерландов. В первом сете – преимущество семь очков, которое в конце возросло до девяти. Украинцы результативно отыграли в блоки, заработав четыре очка.

Однако лучший результат по блокам Украина показала во втором сете – шесть, половина из которых на счету Ильи Ковалева. Благодаря успешному блокированию украинским волейболистам удалось отыграть отставание в три очка и закончить партию с преимуществом +6 и 2:0 по сетам.

Украина находилась в шаге от исторического результата и выхода в четвертьфинал чемпионата мира. Для этого нужно было выиграть один из следующих трех сетов.

Закончить матч Украине удалось уже в третьем сете. Украинцы дожали соперника и одержали победу в матче.

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Самым результативным игроком матча стал Василий Тупчий, набравший 14 очков. 10 очков набрал Илья Ковалев.

Теперь Украина впервые в истории сыграет в четвертьфинале чемпионата мира по волейболу. Следующим ее соперником станет сборная Словении – один из хозяев турнира.