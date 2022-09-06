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Макрон призвал Францию сократить потребление энергии на 10%

Анастасия КалатурВторник, 6 сентября 2022, 06:00
фото: getty

Президент Франции Эммануэль Макрон призывает к резкому сокращению потребления энергии в стране на 10% в ближайшие недели и месяцы, чтобы избежать риска отключений этой зимой.

Источник: Макрон, которого цитирует AP

Детали:  Макрон предупредил, что в ближайшие месяцы, возможно, придется рассмотреть возможность принудительного энергосбережения, если добровольных усилий будет недостаточно. Он сказал, что планы нормирования энергии готовятся "на случай", если они потребуются, и что "сокращения будут происходить в крайнем случае".

Макрон сказал, что "лучшая энергия - это та, которую мы не потребляем", не объяснив, как будет контролироваться цель 10% энергосбережения. AP пишет, что многие французские домохозяйства уже ограничивают потребление газа и электричества из-за роста цен, но не все прислушиваются к призыву Макрона.

Премьер-министр Франции на прошлой неделе поднял вопрос о двухчасовом отключении электроэнергии в домах зимой, если решение не будет найдено.

Напомним: 2 сентября "Газпром" объявил о закрытии на неопределенный срок газопровода "Северный поток" в Германию, якобы по техническим причинам. В Еврокомиссии объявление "Газпрома" назвали "еще одним подтверждением его ненадежности как поставщика" и "доказательством цинизма России".

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Темы: газМакронРосcия
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