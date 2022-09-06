Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Макрон призвал Францию сократить потребление энергии на 10%

Анастасия КалатурВторник, 6 сентября 2022, 06:00
Макрон призвал Францию сократить потребление энергии на 10%
фото: getty

Президент Франции Эммануэль Макрон призывает к резкому сокращению потребления энергии в стране на 10% в ближайшие недели и месяцы, чтобы избежать риска отключений этой зимой.

Источник: Макрон, которого цитирует AP

Детали:  Макрон предупредил, что в ближайшие месяцы, возможно, придется рассмотреть возможность принудительного энергосбережения, если добровольных усилий будет недостаточно. Он сказал, что планы нормирования энергии готовятся "на случай", если они потребуются, и что "сокращения будут происходить в крайнем случае".

Реклама:

Макрон сказал, что "лучшая энергия - это та, которую мы не потребляем", не объяснив, как будет контролироваться цель 10% энергосбережения. AP пишет, что многие французские домохозяйства уже ограничивают потребление газа и электричества из-за роста цен, но не все прислушиваются к призыву Макрона.

Премьер-министр Франции на прошлой неделе поднял вопрос о двухчасовом отключении электроэнергии в домах зимой, если решение не будет найдено.

Напомним: 2 сентября "Газпром" объявил о закрытии на неопределенный срок газопровода "Северный поток" в Германию, якобы по техническим причинам. В Еврокомиссии объявление "Газпрома" назвали "еще одним подтверждением его ненадежности как поставщика" и "доказательством цинизма России".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: газМакронРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Все новости...
газ
В Германии предупредили о рисках для газоснабжения несмотря на заполненные на 94% хранилища
В августе в Украину поступило более миллиарда кубометров газа из ЕС и Молдовы
"Нафтогаз" будет распределять газ в еще трех областях
Последние новости
14:46
Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки
14:40
Украинцы в этом году купили почти 200 тысяч подержанных иномарок: какие модели самые популярные
14:26
В России двое молодых поэтов получили сроки колонии за стихи против войны в Украине
14:13
РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP
14:06
Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики
13:54
На левом берегу Херсонщины оккупанты пытаются восстановить наблюдательные пункты, снова атакуют с самолетов
13:51
Президент Литвы: РФ может имитировать инициативу переговоров, чтобы выиграть время в войне
13:37
Комитет НАЗЯВО признал факты плагиата в диссертации эксминистра образования Шкарлета
13:30
За год США дали 34 пакета военной помощи на $24 млрд − Зеленский
13:28
Правительство еще на 3 месяца продлило сроки идентификации пенсионеров-переселенцев
Все новости...
Реклама: