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Сводка Генштаба: Россияне размещают свою технику в детсадах и храмах УПЦ МП

Анастасия КалатурВторник, 6 сентября 2022, 07:16
Сводка Генштаба: Россияне размещают свою технику в детсадах и храмах УПЦ МП
ФОТО: GETTY

Россияне размещают войска и технику в детских садах, церквях УПЦ МП и используют храм как полевой госпиталь.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Враг размещает личный состав и военную технику в детских садах (Верхний Рогачик), храмах московского патриархата (Красный Маяк) в Херсонской области, а также использует Святотроицкий храм в Малой Камышевахе Харьковской области как полевой госпиталь".

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Детали: За минувшие сутки россияне нанесли 3 ракетных и более 35 авиационных ударов, совершили около 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ночь с 5 на 6 сентября российские оккупанты начали с ракетных ударов по гражданским объектам в Бахмуте и Константиновке. Противник нанес авиаудары по районам населенных пунктов Байрак и Асеевка Харьковской области; Пришиб, Времовка, Великая Новоселка, Новомихайловка, Новополь Донецкой области, Полтавка и Ольговское Запорожской области, Белая Криница, Белогорка и Костромка Херсонской области и Большое Артаково, Терновка и Любомировка Николаевской области.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений. На других направлениях россияне продолжали обстрелы военной и гражданской инфраструктуры, а именно:

  • на Северском направлении обстрелам подверглись районы населенных пунктов Хреновка Черниговской области и Новая Гута, Сопич и Мирополье Сумской области.
  • на Харьковском направлении – Уды, Сосновка, Светличное, Золочев, Прудянка, Большие Проходы, Новое, Питомник, Руськая Лозовая, Русские Тишки, Петровка, Константиновка, Пришиб, Гусаровка и Чеполь;
  • на Славянском направлении – Вернополье, Бражковка, Родное, Долина, Краснополье, Дмитровка, Богородичное, Донецкое и Славянск;
  • на Краматорском направлении – Кривая Лука, Северск, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка и Спирное;
  • на Бахмутском направлении – Раздолевка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Григорьевка, Веселая Долина, Одрадовка, Зайцево, Нью-Йорк, Юрьевка, Опытное, Веселое и Майорск;
  • на Авдеевском направлении – Авдеевка, Опытное, Первомайское и Марьинка;
  • на Новопавловском направлении – Времовка, Большая Новоселка, Нескучное, Шахтерское, Новомихайловка, Золотая Нива, Пречистовка, Угледар, Павловка, Константиновка;
  • на Запорожском направлении – Зеленое Поле, Времевка, Ольговское, Полтавка, Железнодорожное, Красное, Гуляйпольское, Дорожнянка, Новоданиловка и Белогорье.
  • на Южнобужском направлении – Николаев, Новогригоровка, Яковлевка, Партизанское, Квитневое, Киселевка, Шевченково, Терновые Поды, Правдино, Любомировка, Степная Долина, Таврическое, Мирное, Степное, Новоалександровка, Первомайское, Кобзарцы, Петровка, Заречное, Ивановка, Токарево, Ольгино и Широкое.

Наши защитники успешно отразили попытки наступления врага в районах Соледара, Зайцева, Шахты Бутовка и Спартака. Наша авиация нанесла более 30 ударов, направленных на поражение врага. Поражены несколько взводных опорных пунктов, около 5 позиций зенитных ракетных комплексов и артиллерийская батарея противника. Потери врагов уточняются.

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Темы: ГенштабвойнаРосcия
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