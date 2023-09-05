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За сутки Россия нанесла 32 авиаудара - Генштаб

"Украинская правда"Вторник, 5 сентября 2023, 19:19
За сутки Россия нанесла 32 авиаудара - Генштаб
Иллюстративное фото - Генштаб ВСУ

За минувшие сутки Россия нанесла 32 авиационных удара, еще 39 раз обстреляла из РСЗО позиции наших войск и населенные пункты.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ за 5 сентября

Детали: В течение суток на фронте было более 20 боевых столкновений.

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Оккупанты вели безрезультатные наступательные действия на Лиманском направлении в районе Новоегоровки Луганской области; на Бахмутском направлении севернее Клищеевки Донецкой области и в районе Марьинки Донецкой области.

В то же время, по данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Дословно: "Авиация сил обороны в течение суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

ВИДЕО ДНЯ

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 12 артиллерийских средств на огневых позициях и 1 склад боеприпасов противника".

Предыстория:

  • Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил вечером 5 сентября показало видео, как украинские военные ликвидировали склад военного снаряжения россиян в Донецкой области.

Темы: Генштабвойнаобстрел
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