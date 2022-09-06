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Украина требует гуманитарный коридор с территорий вокруг ЗАЭС – Верещук

Елена РощинаВторник, 6 сентября 2022, 10:17
Украина требует гуманитарный коридор с территорий вокруг ЗАЭС – Верещук
Ирина Верещук, фото Офиса президента

Украинские власти добиваются гуманитарного коридора для безопасной эвакуации жителей населенных пунктов, расположенных вблизи захваченной Запорожской атомной электростанции, но Россия отказывает в этом.

Источник: вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в эфире французского телеканала LCI, Минреинтеграции

Детали: Верещук объяснила, что ситуация вокруг крупнейшей АЭС в Европе из-за постоянных обстрелов со стороны российской армии остается напряженной. 5 сентября обстрелы спровоцировали пожар и отключение от сети последнего энергоблока ЗАЄС.

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Мирные граждане из окружающих населенных пунктов хотят как можно быстрее эвакуироваться, сообщила Верещук.

Она констатировала, что Россия официально отказывается предоставлять гуманитарные коридоры.

Однако Украина не прекратит попытки помочь своим гражданам уехать в безопасные места, заверила Верещук.

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Прямая речь: "Люди массово обращаются к нам за помощью – они пытаются покинуть опасную территорию. Мы еще раз обращаемся к РФ с требованием предоставить нам гуманитарный коридор для эвакуации женщин, детей, пожилых людей!".

Этому предшествовало: С начала августа Энергодар, в котором находится ЗАЭС, пребывает под обстрелами, оккупанты не выпускают людей из города.

Предыстория:

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Темы: эвакуациявойнаЗАЭСЗапорожская область
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