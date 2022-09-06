Шольц объяснил, почему Германия не отправила Украине танки

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что его страна достаточно помогает Украине вооружением, а решение передавать ту или иную технику, по его словам, принимается в координации с союзниками.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Шольц заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Германия месяцами поставляет тяжелое вооружение Украине – например, зенитные самоходные установки Gepard, реактивные системы залпового огня, Panzerhaubitze 2000… Как канцлер, я порвал с многолетней традицией, которая делала невозможными такие поставки", – сказал он.

Реклама:

На вопрос, почему Германия не передает Украине боевую авиацию или танки, канцлер вспомнил статью президента США Джо Байдена в The New York Times, "и такая же позиция остальных партнеров в "Группе семи".

"Я с самого начала говорил: мы не будем действовать сами и будем тесно координировать наши действия с союзниками. Ситуация меняется. Я также согласовывал с Байденом поставку Украине реактивных систем залпового огня", – сказал Шольц.

"Мы делаем то, что необходимо и правильно. Но определенное "разделение труда" имеет смысл. Германия может делать упор на противовоздушную оборону и артиллерию", - добавил он.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее издание Welt сообщило, что канцлер Германии отклонил просьбу украинского премьера Дениса Шмыгаля о поставках дополнительного тяжелого вооружения. Речь шла, в частности, о поставке по немецкой промышленности самых современных танков Leopard 2.

Напомним, Шмыгаль перед визитом в Германию призвал федеральное правительство поставлять украинским военным боевые танки, чтобы отбивать российские атаки. В ходе визита в Берлин он поговорил о поставках оружия Украине и с президентом Германии.