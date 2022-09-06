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На военкомате в РФ заметили кирпичный Трезубец: оказалось, строили украинцы

Евгений КизиловВторник, 6 сентября 2022, 20:00
Трезубец на военкомате в Магоче, Фото: очевидец

На здании военкомата в городе Могоча Забайкальского края России еще с 80-х выложен герб Украины в форме трезубца. Местная власть говорит, что это дело рук украинских строителей.

Источник: глава города Наталья Веко в комментарии местному изданию "Чита.ру"

Прямая речь: "Здание было построено еще в 80-е годы или в 90-е. Строили его украинцы. Трезубец выложен из кирпича, он выпуклый. Его нельзя просто закрасить. Когда поступило первое сообщение об этом, были оповещены органы. Была большая дискуссия. Были сторонники и того, чтобы его убрать, и того, чтобы его оставить".

Детали: Веко добавила, что символ со здания решили не убирать, приняв во внимание, что сделать это проблематично.

Напомним: В детском саду в российском городе Чита воспитанникам выдали грамоты с изображением герба Украины, из-за чего позже уволили руководителя детсада.

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Темы: УкраинаРосcиякурьезсимволика
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