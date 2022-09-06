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"Вместе мы переживем этот шторм": Трасс произнесла первую речь в должности премьера Британии

"Европейская правда"Вторник, 6 сентября 2022, 21:07
Вместе мы переживем этот шторм: Трасс произнесла первую речь в должности премьера Британии
Лиз Трасс во время произнесения речи, Getty Images

Новая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс во вторник вечером произнесла первую речь в должности, в которой заявила, что страна сможет пережить экономический кризис, вызванный высокими ценами на энергоносители.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC и Sky News.

В своей речи Трасс сначала вспомнила предшественника – Бориса Джонсона, которого назвала "очень влиятельным премьер-министром", воплотившим в жизнь Brexit, обеспечившую вакцинацию против коронавируса и предпринявший меры против российской агрессии.

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"Для меня честь взять на себя эту ответственность в важное для нашей страны время", - отметила она.

Далее Трасс объявила ключевые приоритеты внутренней политики своего правительства: рост экономики за счет сокращения налогов, борьба с энергетическим кризисом, вызванным действиями президента РФ Владимира Путина, а также улучшение доступа к медицинским услугам.

По словам премьера Британии, "вместе мы сможем пережить этот шторм".

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Ожидается, что Трасс в ближайшее время объявит о первых назначениях в своем кабинете.

5 сентября стало известно, что Лиз Трасс одержала победу на выборах лидера Консервативной партии. На следующий день Трасс стала премьер-министром Великобритании после того, как королева официально попросила ее сформировать новое правительство.

Ранее СМИ сообщили, что Трасс уже определилась с кандидатурами на ключевые посты в своем правительстве.

Больше о Лиз Трасс читайте здесь: Железная леди 2.0: что изменит избрание Лиз Трасс премьер-министром Британии.

Темы: ТрассВеликобританияпремьер
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