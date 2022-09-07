Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Еврокомиссия 9 сентября предложит установить предельную цену на российский газ

"Европейская правда"Среда, 7 сентября 2022, 15:24

Еврокомиссия предложит государствам-членам установить верхний предел цены российского газа, а также ввести другие меры по уменьшению последствий энергетического кризиса.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

По ее словам, ЕС оказался в чрезвычайной ситуации, потому что Россия является ненадежным поставщиком и манипулирует энергетическими рынками.

Реклама:

Мы сталкиваемся с астрономическими ценами на электроэнергию для домохозяйств и компаний и огромной нестабильностью рынка. Поэтому мы предложим ряд немедленных мер, которые защитят уязвимых потребителей и предприятия и помогут им адаптироваться", - сказала фон дер Ляйен.

"Мы предложим ограничить стоимость российского газа. Цель здесь очень ясна. Следует сократить доходы России, которые Путин использует для финансирования этой жестокой войны против Украины" - заявила фон дер Ляйен.

Предложение будет представлено на встрече Совета ЕС в пятницу.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, она представила другие меры, в частности разумное сбережение электроэнергии.

"Нам нужна стратегия, чтобы сгладить пики, увеличивающие цены на электроэнергию. Мы предложим обязательную цель по уменьшению использования электроэнергии в часы пик" - объяснила президент Еврокомиссии.

Также Еврокомиссия предложит ограничение доходов компаний, производящих электроэнергию с низкими затратами.

То же касается неожиданных прибылей компаний, занимающихся ископаемым топливом.

Кроме того, заявила фон дер Ляйен, необходимо поддерживать энергетические компании, чтобы они справлялись с нестабильностью рынков.

"Это трудные времена. Но я убежден, что у европейцев есть экономическая сила, политическая воля и единство, чтобы сохранить преимущество" - заявила фон дер Ляйен.

Как сообщалось, Чехия попытается снять вопрос о возможном "потолке" цен на российский газ с повестки дня пятничной встречи министров энергетики стран ЕС.

Некоторые страны ЕС опасаются ограничивать цены на российский газ, если это обойдется им в сокращение поставок, которые они все еще получают от Москвы.

Темы: Европагазцены
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Все новости...
Европа
5 стран Европы хотят продлить запрет на импорт зерна из Украины
Цены на газ в Европе упали на 20%: уменьшился риск забастовок в Австралии
Здания евроинститутов подсветили сине-желтыми цветами ко Дню независимости Украины
Последние новости
15:13
Украина и Молдова синхронизируют е-очередь на границе для упрощения транзита грузов
15:12
Украинский ПЕН объявил перечень лучших книг 2023 года
15:09
"Леса Украины" в 2023 году удвоили свою прибыль, достигнув 3 миллиардов
15:05
видеоПерцовым газом в глаза пограничнику: задержан буковинец, прорывавшийся в Румынию
14:46
Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки
14:40
Украинцы в этом году купили почти 200 тысяч подержанных иномарок: какие модели самые популярные
14:26
В России двое молодых поэтов получили сроки колонии за стихи против войны в Украине
14:13
РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP
14:06
Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики
13:54
На левом берегу Херсонщины оккупанты пытаются восстановить наблюдательные пункты, снова атакуют с самолетов
Все новости...
Реклама: