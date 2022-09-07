Еврокомиссия 9 сентября предложит установить предельную цену на российский газ

Еврокомиссия предложит государствам-членам установить верхний предел цены российского газа, а также ввести другие меры по уменьшению последствий энергетического кризиса.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

По ее словам, ЕС оказался в чрезвычайной ситуации, потому что Россия является ненадежным поставщиком и манипулирует энергетическими рынками.

Мы сталкиваемся с астрономическими ценами на электроэнергию для домохозяйств и компаний и огромной нестабильностью рынка. Поэтому мы предложим ряд немедленных мер, которые защитят уязвимых потребителей и предприятия и помогут им адаптироваться", - сказала фон дер Ляйен.

"Мы предложим ограничить стоимость российского газа. Цель здесь очень ясна. Следует сократить доходы России, которые Путин использует для финансирования этой жестокой войны против Украины" - заявила фон дер Ляйен.

Предложение будет представлено на встрече Совета ЕС в пятницу.

Кроме того, она представила другие меры, в частности разумное сбережение электроэнергии.

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"Нам нужна стратегия, чтобы сгладить пики, увеличивающие цены на электроэнергию. Мы предложим обязательную цель по уменьшению использования электроэнергии в часы пик" - объяснила президент Еврокомиссии.

Также Еврокомиссия предложит ограничение доходов компаний, производящих электроэнергию с низкими затратами.

То же касается неожиданных прибылей компаний, занимающихся ископаемым топливом.

Кроме того, заявила фон дер Ляйен, необходимо поддерживать энергетические компании, чтобы они справлялись с нестабильностью рынков.

"Это трудные времена. Но я убежден, что у европейцев есть экономическая сила, политическая воля и единство, чтобы сохранить преимущество" - заявила фон дер Ляйен.

Как сообщалось, Чехия попытается снять вопрос о возможном "потолке" цен на российский газ с повестки дня пятничной встречи министров энергетики стран ЕС.

Некоторые страны ЕС опасаются ограничивать цены на российский газ, если это обойдется им в сокращение поставок, которые они все еще получают от Москвы.