4 страны ЕС обнародовали решение не пускать россиян

Премьеры Эстонии, Латвии, Литвы и Польши обнародовали совместное заявление по поводу принятого решения ограничить въезд для граждан России с шенгенскими туристическими визами.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Отмечается, что граничащие с Россией страны все больше озабочены значительным и растущим потоком российских граждан в Европейский Союз и Шенгенскую зону через их границы. Они считают, что это становится серьезной угрозой их общественной безопасности.

Премьеры отмечают, что среди граждан России, въезжающих в ЕС/Шенгенскую зону, есть лица, прибывающие с целью подрыва безопасности европейских стран, поскольку три четверти граждан России поддерживают захватническую войну России в Украине.

"Наши пограничные службы нуждаются в огромных ресурсах, чтобы обеспечить безопасность Европы и гарантировать, что российские граждане, въезжающие в Шенгенскую зону, не представляют угрозы для нашей общей безопасности и стабильности наших обществ. Также неприемлемо то, что граждане государства-агрессора могут свободно путешествовать ЕС, а в то же время людей в Украине пытают и убивают. Большинство виз выдано гражданам России до начала полномасштабной агрессии России в Украине, при разных геополитических условиях и соображениях", - говорится в заявлении.

Премьер-министры приветствовали решение приостановить действие соглашения ЕС об упрощении визового режима с Россией как необходимый первый шаг. Однако, по их мнению, необходимы дальнейшие меры как для резкого ограничения количества выданных виз (в первую очередь туристических), так и уменьшения потока российских граждан в Европейский Союз и Шенгенскую зону.

"Эстония, Латвия, Литва и Польша договорились о совместном региональном подходе и этим выражают свою политическую волю и твердое намерение ввести национальные временные меры для граждан России, имеющих визы ЕС, с целью решения неизбежных угроз государственной политике и безопасности и ограничения въезда в Шенгенской зоны для граждан России, путешествующих с туристической, культурной, спортивной и деловой целью", - говорится в заявлении.

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Премьеры также подчеркнули, что они продолжают искать общий подход на уровне ЕС и обратились в Европейскую комиссию с просьбой предложить соответствующие меры по визам и ограничениям на въезд, которые могли бы применяться единым образом всеми государствами-членами Европейского Союза и ассоциированными странами Шенгенского соглашения.

"Мы подчеркиваем, что это не прямой запрет на въезд, и общепризнанные законные исключения останутся в силе для диссидентов, гуманитарных целей, членов семей, владельцев вида на жительство, для упрощения грузовых и транспортных услуг, дипломатических представительств, калининградского упрощенного транзита лиц. Мы полностью поддерживаем необходимость и дальше поддерживать оппонентов путинского режима и предоставлять им возможность уехать из России", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, страны Балтии и Польша с 19 сентября вводят жесткие ограничения на въезд для граждан России с шенгенскими туристическими визами независимо от того, в какой стране они выданы.