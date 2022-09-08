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Оккупанты обстреляли Бахмут и Торецк: двое погибших

Ирина БалачукЧетверг, 8 сентября 2022, 16:02
Оккупанты обстреляли Бахмут и Торецк: двое погибших
Фото прокуратуры

Два человека погибли и четверо получили ранения в результате обстрелов оккупантами Бахмута и Торецка 8 сентября.

Источник: Офис генпрокурора в Facebook

Дословно ОГП: "8 сентября оккупационные войска РФ совершили массированный обстрел из реактивной системы залпового огня "Ураган" и минометов центральной части г. Бахмута Донецкой области. Снаряды захватчиков попали в частные дома, магазины, АЗС и многоэтажки. Один местный житель погиб, еще четверо получили ранения".

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Детали: Также захватчики обстреляли из артиллерии пгт. Нью-Йорк и г. Торецк, в результате чего возле собственного дома погибла женщина. 

 
Фото прокуратуры

По данным фактам Донецкая областная прокуратура проводит досудебное расследование в 3 уголовных производствах по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

Темы: Донецкая областьБахмутвойнажертвы
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