Кислица: Россия имеет единственный правильный путь – "сдаться и отойти"

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил на заседании Совета Безопасности, что спасение украинцев и россиян РФ имеет единственный правильный путь – "сдаться и отойти".

Источник: заявление Кислицы

Прямая речь: "Начав агрессию против Украины в 2014 году, вторгнувшись в Украину в феврале 2022 года, Россия нарушила нормы и принципы практически всех основополагающих международных документов, в том числе двусторонних и многосторонних соглашений, Хельсинкского заключительного акта и, в первую очередь, Устава ООН".

"Ни одно государство, присутствующее в этом зале, кроме России, не несет ответственности за неспособность Совета эффективно выполнять свои функции по Уставу ООН. Только присутствие России на постоянном месте Советского Союза обездвижило Совет Безопасности по обеспечению мира и безопасности Украины.

Мы защищаем себя, Европу, мир и Устав ООН, и будем бороться до тех пор, пока не будет освобожден последний дюйм суверенной территории Украины, включая Крым. Отмечаю, в строгом соответствии с положениями статьи 51 Устава ООН, которые мы все обязались соблюдать".

"Мы будем бороться с оккупантами до тех пор, пока не будут разбиты все российские солдаты, зашедшие в Украину убивать ее народ. Единственное, что Путин может сделать, чтобы спасти жизнь своих солдат, это приказать им немедленно отступить".

Детали: Кислица напомнил, что благодаря глобальному единству, благодаря ленд-лизу, благодаря помощи американского народа и других союзников удалось победить Гитлера.

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"Зло Путина, как и Гитлера к нему, требует глобального ответа. Так было во время Второй мировой войны. Сейчас это так же, и Украина и ее союзники делают все возможное, чтобы обеспечить такой ответ", - сказал постпред.

Как доказательство совместных усилий Кислица привел освобождение украинских территорий, активно продолжающееся в Харьковской и Херсонской областях.

"Российская Федерация уже неоднократно злоупотребляла Советом Безопасности, в том числе на этой неделе. Мы призываем Россию научиться уважать этот орган. Однако очевидно, что у российской делегации много бредов – ложных убеждений, которые не базируются на реальности. Галлюцинации – это видеть или слышать вещи, которых нет ", – заметил Кислица.

Он подчеркнул, что у России "есть единственный правильный путь, чтобы спасти жизни тысячам украинских и фактически российских граждан" – это "сдаться и отойти!"