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Пр-т Героев Сталинграда – уже история: в Киеве переименовали еще 38 улиц

Евгений КизиловПятница, 9 сентября 2022, 14:12
фото: glavcom.ua

Киевский городской совет на заседании 8 сентября изменил названия еще 38 улиц и 2 площадей в столице. Проспект Героев Сталинграда теперь называется "проспект Владимира Ивасюка".

Источник: депутат горсовета Ксения Семенова в Telegram

Детали: Кроме улиц Волгоградской и Московской, о которых сообщалось ранее, новые названия получили следующие объекты:

  • проспект Героев Сталинграда – проспект Владимира Ивасюка;
  • проспект Минский – проспект Литовский;
  • площадь Героев Великой Отечественной – Наводническая площадь;
  • улица Целинная – улица Португальская;
  • переулок Пятигорский – переулок Альпийский;
  • переулок Генерала Доватора – переулок Дубовый;
  • переулок Майкопский – переулок Старобельский;
  • улица Иртышская – улица Тетеревская;
  • улица Кайсарова – улица Холодноярская;
  • улица Декабристов – улица Братства тарасовцев;
  • улица Лермонтова – улица Витовецкая;
  • переулок Лермонтова 1-й – переулок Витовецкий;
  • переулок Лермонтова 2-й – переулок Баштанский;
  • переулок Лермонтова 3-й – переулок Козаровицкий;
  • переулок Лермонтова 4-й – переулок Болградский;
  • переулок Валентины Терешковой – переулок Кристины Алчевской;
  • улица Сормовская – улица Исмаила Гаспринского;
  • улица Пожарского – улица Мелетия Смотрицкого;
  • улица Петра Запорожца – улица Интернационального Легиона;
  • улица Кузбасская – улица Латвийская;
  • площадь Волгоградская – площадь Конотопской битвы;
  • улица Попудренко – улица Гетьмана Павла Полуботка;
  • улица Мурманская – улица Академика Кухаря;
  • переулок Бурденко – переулок Могилев-Подольский;
  • улица Александра Бестужева – улица Гамалаевская;
  • улица Маршака – улица Иосифа Маршака;
  • переулок Маршака – переулок Коммерческий;
  • переулок Маршака 2-й – переулок Семьи Тарасевичей;
  • переулок Маршака 3-й – переулок Ювелирный;
  • улица Семашко – улица Мирослава Поповича;
  • улица Академика Кржижановского – улица Емельяна Прицака;
  • улица Ватутина – улица Территориальной обороны;
  • улица Федосеева – улица Архитектора Вишневского;
  • переулок Донской – переулок Караимский;
  • улица Новомичуринская – улица Князей Гедиминовичей;
  • переулок Радищева – переулок Юрия Матущака;
  • улица Совхоз "Совки" – улица Проновская;
  • улица Искровская – улица Джохара Дудаева;
  • улица Грозненская – улица Ичкерская;
  • переулок Бабушкина – переулок Сеньковский.
 

Более подробно можно увидеть на интерактивной карте переименований

Что предшествовало: 8 сентября стало известно, что Киевсовет переименовал улицу Московскую в улицу Княжеств Острожских, а улицу Волгоградскую в улицу имени погибшего активиста и защитника Романа Ратушного.

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Темы: КиевдекоммунизацияРосcиядороги
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