Пр-т Героев Сталинграда – уже история: в Киеве переименовали еще 38 улиц

Киевский городской совет на заседании 8 сентября изменил названия еще 38 улиц и 2 площадей в столице. Проспект Героев Сталинграда теперь называется "проспект Владимира Ивасюка".

Источник: депутат горсовета Ксения Семенова в Telegram

Детали: Кроме улиц Волгоградской и Московской, о которых сообщалось ранее, новые названия получили следующие объекты:

Реклама:

проспект Героев Сталинграда – проспект Владимира Ивасюка;

проспект Минский – проспект Литовский;

площадь Героев Великой Отечественной – Наводническая площадь;

улица Целинная – улица Португальская;

переулок Пятигорский – переулок Альпийский;

переулок Генерала Доватора – переулок Дубовый;

переулок Майкопский – переулок Старобельский;

улица Иртышская – улица Тетеревская;

улица Кайсарова – улица Холодноярская;

улица Декабристов – улица Братства тарасовцев;

улица Лермонтова – улица Витовецкая;

переулок Лермонтова 1-й – переулок Витовецкий;

переулок Лермонтова 2-й – переулок Баштанский;

переулок Лермонтова 3-й – переулок Козаровицкий;

переулок Лермонтова 4-й – переулок Болградский;

переулок Валентины Терешковой – переулок Кристины Алчевской;

улица Сормовская – улица Исмаила Гаспринского;

улица Пожарского – улица Мелетия Смотрицкого;

улица Петра Запорожца – улица Интернационального Легиона;

улица Кузбасская – улица Латвийская;

площадь Волгоградская – площадь Конотопской битвы;

улица Попудренко – улица Гетьмана Павла Полуботка;

улица Мурманская – улица Академика Кухаря;

переулок Бурденко – переулок Могилев-Подольский;

улица Александра Бестужева – улица Гамалаевская;

улица Маршака – улица Иосифа Маршака;

переулок Маршака – переулок Коммерческий;

переулок Маршака 2-й – переулок Семьи Тарасевичей;

переулок Маршака 3-й – переулок Ювелирный;

улица Семашко – улица Мирослава Поповича;

улица Академика Кржижановского – улица Емельяна Прицака;

улица Ватутина – улица Территориальной обороны;

улица Федосеева – улица Архитектора Вишневского;

переулок Донской – переулок Караимский;

улица Новомичуринская – улица Князей Гедиминовичей;

переулок Радищева – переулок Юрия Матущака;

улица Совхоз "Совки" – улица Проновская;

улица Искровская – улица Джохара Дудаева;

улица Грозненская – улица Ичкерская;

переулок Бабушкина – переулок Сеньковский.

Более подробно можно увидеть на интерактивной карте переименований

Что предшествовало: 8 сентября стало известно, что Киевсовет переименовал улицу Московскую в улицу Княжеств Острожских, а улицу Волгоградскую в улицу имени погибшего активиста и защитника Романа Ратушного.