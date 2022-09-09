Пр-т Героев Сталинграда – уже история: в Киеве переименовали еще 38 улиц
Пятница, 9 сентября 2022, 14:12
Киевский городской совет на заседании 8 сентября изменил названия еще 38 улиц и 2 площадей в столице. Проспект Героев Сталинграда теперь называется "проспект Владимира Ивасюка".
Источник: депутат горсовета Ксения Семенова в Telegram
Детали: Кроме улиц Волгоградской и Московской, о которых сообщалось ранее, новые названия получили следующие объекты:
- проспект Героев Сталинграда – проспект Владимира Ивасюка;
- проспект Минский – проспект Литовский;
- площадь Героев Великой Отечественной – Наводническая площадь;
- улица Целинная – улица Португальская;
- переулок Пятигорский – переулок Альпийский;
- переулок Генерала Доватора – переулок Дубовый;
- переулок Майкопский – переулок Старобельский;
- улица Иртышская – улица Тетеревская;
- улица Кайсарова – улица Холодноярская;
- улица Декабристов – улица Братства тарасовцев;
- улица Лермонтова – улица Витовецкая;
- переулок Лермонтова 1-й – переулок Витовецкий;
- переулок Лермонтова 2-й – переулок Баштанский;
- переулок Лермонтова 3-й – переулок Козаровицкий;
- переулок Лермонтова 4-й – переулок Болградский;
- переулок Валентины Терешковой – переулок Кристины Алчевской;
- улица Сормовская – улица Исмаила Гаспринского;
- улица Пожарского – улица Мелетия Смотрицкого;
- улица Петра Запорожца – улица Интернационального Легиона;
- улица Кузбасская – улица Латвийская;
- площадь Волгоградская – площадь Конотопской битвы;
- улица Попудренко – улица Гетьмана Павла Полуботка;
- улица Мурманская – улица Академика Кухаря;
- переулок Бурденко – переулок Могилев-Подольский;
- улица Александра Бестужева – улица Гамалаевская;
- улица Маршака – улица Иосифа Маршака;
- переулок Маршака – переулок Коммерческий;
- переулок Маршака 2-й – переулок Семьи Тарасевичей;
- переулок Маршака 3-й – переулок Ювелирный;
- улица Семашко – улица Мирослава Поповича;
- улица Академика Кржижановского – улица Емельяна Прицака;
- улица Ватутина – улица Территориальной обороны;
- улица Федосеева – улица Архитектора Вишневского;
- переулок Донской – переулок Караимский;
- улица Новомичуринская – улица Князей Гедиминовичей;
- переулок Радищева – переулок Юрия Матущака;
- улица Совхоз "Совки" – улица Проновская;
- улица Искровская – улица Джохара Дудаева;
- улица Грозненская – улица Ичкерская;
- переулок Бабушкина – переулок Сеньковский.
Более подробно можно увидеть на интерактивной карте переименований
Что предшествовало: 8 сентября стало известно, что Киевсовет переименовал улицу Московскую в улицу Княжеств Острожских, а улицу Волгоградскую в улицу имени погибшего активиста и защитника Романа Ратушного.
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