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В Днепре появится улица Бандеры – мэр

Станислав ПогориловПятница, 9 сентября 2022, 15:24
Фото: Getty Images

Городской голова Днепра Борис Филатов сообщил, что одна из центральных улиц города будет носить имя Степана Бандеры.

Источник: Филатов в Telegram

Прямая речь Филатова: "В рамках декоммунизации/деколонизации/дерусификации Днепрорада решила переименовать еще 45 топонимов".

Детали: По его словам, в этот список входит присвоение одной из центральных улиц Днепра имени Степана Бандеры.

Что предшествовало: В апреле Филатов говорил, что в городе очень много улиц, имеющих названия, связанные с Россией, которые нужно переименовать. "По всей стране идет массовая дерусификация. И мы будем отказываться от российских географических названий", - обещал мэр.

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Темы: ДнепрдерусификацияБандераФилатов
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