В Днепре появится улица Бандеры – мэр
Пятница, 9 сентября 2022, 15:24
Городской голова Днепра Борис Филатов сообщил, что одна из центральных улиц города будет носить имя Степана Бандеры.
Источник: Филатов в Telegram
Прямая речь Филатова: "В рамках декоммунизации/деколонизации/дерусификации Днепрорада решила переименовать еще 45 топонимов".
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Детали: По его словам, в этот список входит присвоение одной из центральных улиц Днепра имени Степана Бандеры.
Что предшествовало: В апреле Филатов говорил, что в городе очень много улиц, имеющих названия, связанные с Россией, которые нужно переименовать. "По всей стране идет массовая дерусификация. И мы будем отказываться от российских географических названий", - обещал мэр.