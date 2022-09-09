В Днепре появится улица Бандеры – мэр

Городской голова Днепра Борис Филатов сообщил, что одна из центральных улиц города будет носить имя Степана Бандеры.

Источник: Филатов в Telegram

Прямая речь Филатова: "В рамках декоммунизации/деколонизации/дерусификации Днепрорада решила переименовать еще 45 топонимов".

Детали: По его словам, в этот список входит присвоение одной из центральных улиц Днепра имени Степана Бандеры.

Что предшествовало: В апреле Филатов говорил, что в городе очень много улиц, имеющих названия, связанные с Россией, которые нужно переименовать. "По всей стране идет массовая дерусификация. И мы будем отказываться от российских географических названий", - обещал мэр.