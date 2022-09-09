В Херсонской области оккупанты с вертолетами искали своих дезертиров – Генштаб

В районе села Бабенковка Вторая в Херсонской области оккупанты задействовали вертолеты и оружие для поиска дезертиров и возвращения их на боевые позиции.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "В связи со значительными потерями и нежеланием воевать значительно ухудшается морально-психологическое состояние в оккупационных подразделениях и растет количество дезертиров.

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На временно захваченной территории Херсонской области, в районе населенного пункта Бабенковка Вторая, враг для поиска беглецов и возвращения их на боевые позиции был вынужден задействовать вертолеты и оружие".

Детали: В Генштабе также сообщили, что через Каланчак в направлении временно оккупированного Крыма отмечено интенсивное перемещение автобусами российских солдат без оружия.

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