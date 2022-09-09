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На Херсонщині окупанти з вертольотами шукали своїх дезертирів – Генштаб

Катерина ТищенкоП'ятниця, 9 вересня 2022, 18:39
На Херсонщині окупанти з вертольотами шукали своїх дезертирів – Генштаб
Бабенківка Друга на Херсонщині

В районі села Бабенківка Друга на Херсонщині окупанти задіяли вертольоти та зброю для пошуку дезертирів та повернення їх на бойові позиції.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "У зв’язку зі значними втратами та небажанням воювати, значно погіршується морально-психологічний стан в окупаційних підрозділах та зростає кількість дезертирів.

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На тимчасово захопленій території Херсонської області, в районі населеного пункту Бабенківка Друга, ворог, для пошуку втікачів та повернення їх на бойові позиції, був змушений задіяти вертольоти та зброю".

Деталі: У Генштабі також повідомили, що через Каланчак в напрямку тимчасово окупованого Криму відзначено інтенсивне переміщення автобусами російських солдатів без зброї.

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Теми: Херсонська областьвійнаокупаціяГенштаб
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