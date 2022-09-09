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Во Франции просят ЕС не продлевать отмену пошлин для Украины из-за резкого скачка импорта курятины

"Европейская правда"Пятница, 9 сентября 2022, 18:46

Французские птицеводы просят не продлевать временную отмену таможенных пошлин Европейского Союза на украинские товары, так как это привело к скачку импорта мяса птицы.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

В июне ЕС в рамках помощи экономике Украины отменил тарифы и приостановил квоты на украинскую сельхозпродукцию, в том числе на 70 000 тонн украинской птицы в год. Срок действия этой меры истекает в июне 2023 года.

Импорт курятины из Украины в ЕС вырос на 54% в годовом исчислении во втором квартале до примерно 52 000 тонн, сообщила в среду французская птицеводческая группа Anvol, прогнозируя общий объем на 2022 год на уровне от 130 000 до 180 000 тонн.

Данные ЕС показывают, что Украина была третьим по величине источником импорта мяса птицы в ЕС после Бразилии и Таиланда в первые шесть месяцев года до ослабления ограничений.

По данным Anvol, импорт украинской курятины во Францию, второго по величине производителя мяса птицы в Европейском союзе, вырос во втором квартале на 181%.

"Нас обманули. Мы готовы помогать украинским фермерам, но мы не хотим помогать только одной компании", — заявил журналистам заместитель председателя Anvol Жиль Оттепен.

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Таможенные льготы для украинских товаров действуют в течение одного года, но Европейская комиссия заявила, что может повторно ввести пошлины, если производители в ЕС столкнутся с серьезными трудностями.

Евр комиссия, которая курирует торговую политику ЕС, заявила в пятницу, что Украина запросила продление полной либерализации торговли до 2024 года, хотя решение еще не принято.

Оттепен имел в виду скачок импорта от "Мироновского хлебопродукта", крупнейшего в Украине производителя и экспортера мяса птицы.

В заявлении для Reuters компания заявила, что рост экспорта в ЕС был связан с войной в Украине, которая не позволила МХП получить доступ к своим традиционным рынкам на Ближнем Востоке и в Африке.

"Очень важно, чтобы МХП и аналогичные стратегически важные компании из Украины оставались в бизнесе, несмотря на чрезвычайные вызовы и разрушительную войну. Это основная причина того, что тарифы в ЕС были временно отменены", — сказал Джон Рич, исполнительный председатель МХП.

В июне МХП заявила, что ее мощности по производству мяса птицы сократились до 80-85% от нормального уровня из-за конфликта, и не может дать финансовые прогнозы на год.

В дополнение к более дешевой продукции из Украины, спрос на импортную курятину во Франции также вырос из-за падения местного производства после того, как производителям пришлось забить более 19 миллионов птиц из-за птичьего гриппа в стране.

По данным Anvol, импорт курятины из Бразилии во Францию ​​также вырос во втором квартале на 122%. Конкуренция со стороны увеличения импорта также возникает, поскольку сектор уже страдает от резкого роста затрат из-за высоких цен на зерно и стремительного роста цен на энергоносители.

В Европе уже не впервые раздаются призывы к ограничениям на украинскую курятину. Венгрия призвала ЕС пересмотреть условия импорта продукции птицеводства из третьих стран из-за уменьшения потребления вследствие эпидемии коронавируса.

А за два года до того в ЕС звучали обвинения в адрес МХП об изобретённой украинской компанией способе обойти жесткие ограничения на импорт куриного филе в ЕС.

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Темы: ФранцияЕСимпорт
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