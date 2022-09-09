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Обстрел Харькова: в ОВА рассказали о состоянии 14 пострадавших

Катерина ТищенкоПятница, 9 сентября 2022, 18:58
Последствия обстрела Харькова 9 сентября, фото из Telegram Олега Синегубова

В результате обстрела центра Харькова в пятницу пострадали 14 человек, из которых трое детей.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

 
Последствия обстрела Харькова 9 сентября, все фото из Telegram Олега Синегубова

Дословно: "По последней информации, повреждения получили 14 человек. В том числе 3 детей – 3, 11 и 15 лет.

Дети госпитализированы в медицинское учреждение. Их состояние медики оценивают как среднее. Угрозы их жизни нет.

4 взрослых имеют легкие ранения и в госпитализации не нуждались, получили медицинскую помощь на месте. Состояние остальных пострадавших – среднее".

 

Детали: Синегубов сообщил, что, по предварительным данным, обстрел Харькова велся с РСЗО "Ураган". Есть попадания в жилые дома, объекты образовательной инфраструктуры, произошли пожары.

 
 

Что предшествовало: Днем 9 сентября Россия нанесла новые удары по центру Харькова, повредив детский сад, школу и детский дом творчества, было известно по меньшей мере о 10 пострадавших, в том числе детях.

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Темы: Харьковвойнадети
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