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Куба просит США об экстренной помощи после урагана "Иен" — WSJ

Анастасия КалатурСуббота, 1 октября 2022, 04:11
ФОТО: GETTY

Куба обратилась к США с редкой просьбой об экстренной помощи после того, как ураган "Иен" отключил электричество на всем острове.

Источник: данные переписки, которые получил Wall Street Journal, Reuters

Детали: Точная сумма, которую запросила Куба, не известна. США пытались определить, дополнит ли правительство Гаваны запрос, поскольку оно работает над определением масштабов ущерба. США оценили, что кубинские власти предоставят приоритет больницам, водонасосным сооружениям, санитарии и другой критической инфраструктуре, если Вашингтон поможет.

Уильям ЛеоГранде, эксперт по Кубе в Американском университете в Вашингтоне, сказал WSJ, что кубинский запрос свидетельствует о том, что Россия, которая поддерживала Кубу во время прошлых катастроф, не в состоянии сделать это из-за войны в Украине.

В других случаях, когда Куба страдала от ураганов, США предлагали гуманитарную помощь, но Куба отказывалась.

Отношения между Вашингтоном и Гаваной ухудшились, когда бывший президент США Дональд Трамп свернул усилия администрации Обамы по сближению и объявил Кубу государством-спонсором терроризма. При нынешней администрации они несколько улучшились, но президент Джо Байден не предпринял никаких важных шагов для нормализации отношений и оставил Кубу в списке государств-спонсоров терроризма.

Предыстория: "Иен" вызвал отключение электричества на Кубе, сравнял с землей дома и уничтожил сельскохозяйственные поля. Непогода унесла жизни по меньшей мере двух человек на Кубе. Кубинцы устроили акции протеста против правительства в связи с отключением электроэнергии и требовали отставки президента Мигеля Диас-Канеля. Отмечается, что это усилило беспокойство относительно нехватки продовольствия, топлива и медикаментов. Экономический кризис на Кубе обострился в прошлом месяце после того, как пожар в Матансасе уничтожил значительную часть терминала и резервуаров для хранения топлива.

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Темы: США
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