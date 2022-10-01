Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Сводка Генштаба: Для войны Россия задействует курсантов военных училищ — не хватает офицеров

"Украинская правда"Суббота, 1 октября 2022, 07:11
ФОТО: GETTY

Для войны в Украине российское военное руководство преждевременно задействует курсантов военных училищ - из-за недостатка, прежде всего, офицерских кадров.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: В Тюменском военном училище будет досрочный выпуск курсантов. Выпускников планируется направить на первичные офицерские должности в воинские части, комплектуемые мобилизационным резервом.

Курсантов выпускных курсов Рязанского десантного училища направляют для подготовки полков мобилизационного резерва, что осуществляется на базе полигонов неподалеку Рязани, Омска, Пскова, Тулы и других городов. Для этих подразделений планируют мероприятия подготовки и слаживания сроком не более месяца, с выбытием в район боевых действий в Украине.

За сутки противник нанес 4 ракетных и 15 авиаударов, совершил более 85 обстрелов из РСЗО. Пострадало более 50 населенных пунктов. В частности, Белогоровка, Новониколаевка, Благодатовка, Сухой Ставок и Отрадовка.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.  На других направлениях противник стрелял из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии:

  • на Слобожанском направлении - в районах населенных пунктов Стрелечья, Редкодуб, Кучковка, Охримовка и Ольховатка;
  • на Краматорском направлении - в районах населенных пунктов Григорьевка, Белогоровка, Ивано-Дарьевка, Закитное, Раздоловка и Спорное;
  • на Бахмутском направлении - в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Николаевка Вторая и Парасковеевка;
  • на Авдеевском направлении - в районах населенных пунктов Марьинка, Водяное и Александрополь;
  • на Новопавловском направлении - в районах населенных пунктов Новоселка, Новополь, Пречистовка и Павловка.
  • на Запорожском направлении - в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Железнодорожное, Гуляйполе и Новоандреевка.
  • на Южнобугском направлении обстрелам из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись районы более двадцати пяти населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. Среди них - Степная Долина, Мирное, Сухой Ставок, Ольгино и Архангельское.

За сутки ВСУ отбили атаки противника неподалеку Нью-Йорка, Зайцево и Соледара. Наша авиация нанесла 11 ударов. Поражен опорный пункт противника, 6 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 4 ЗРК. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили три БпЛА и вертолет Ка-52.

ВИДЕО ДНЯ

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили 11 пунктов управления различного уровня и 8 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники. В зону поражения попали еще 14 военных объектов врага - склады с боеприпасами, зенитные ракетные комплексы, переправы, станции радиоэлектронной борьбы и разведки.

Темы: Генштабвойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Очередной "жест доброй воли": оккупанты заявили об уходе из Лимана

обновлено, фото, видеоОбстрел автоколонны на Харьковщине: 24 погибших, среди них беременная и 13 детей

Вблизи Лимана освободили 5 населенных пунктов – Восточная группировка войск

Зеленский отменил осенний призыв и отстрочил демобилизацию

ISW: ВСУ отвоюют Лиман за следующие 72 часа

Куба просит США об экстренной помощи после урагана "Иен" — WSJ

Все новости...
Генштаб
В России установили "тарифы" за отсрочку от мобилизации – сводка Генштаба
Зеленский собирал Ставку верховного главнокомандующего
Россия за сутки потеряла 8 беспилотников, два самолета и около 500 военных – Генштаб
Последние новости
19:14
Возле Золотого россияне потеряли около 60 человек – сводка Генштаба
18:46
Боррель о вступлении Украины в НАТО: главное сейчас - продолжать военную поддержку
18:34
видеоВ Севастополе пожар на аэродроме "Бельбек", оккупанты заявили о возгорании самолета
18:09
Франция отменит поставку части Caesar Дании, чтобы предоставить их Украине - СМИ
18:08
Впервые украинский биометан готовят к продаже в ЕС
17:56
фотоРакетные удары РФ полностью вывели из строя две подстанции "Укрэнерго"
17:49
Россию не переизбрали в управляющий орган Международной организации гражданской авиации
17:29
Россия прекращает поставки газа в Италию
17:00
Очередной "жест доброй воли": оккупанты заявили об уходе из Лимана
16:50
Между Грецией и Болгарией заработал газопровод, который увеличит поставки нероссийского газа
Все новости...