Украина будет углублять интеграцию в НАТО – Резников
Украина уже сотрудничает с НАТО в секторе обороны глубже, чем некоторые формальные члены Североатлантического альянса, и будет углублять эту интеграцию.
Источник: министр обороны Алексей Резников в Facebook
Прямая речь Резникова: "В секторе обороны мы уже сотрудничаем с Альянсом глубже, чем некоторые его формальные члены, которые заслуживают титула "главного союзника России в НАТО".
Мы и в дальнейшем будем углублять фактическую интеграцию в сфере обороны. Ведь это взаимовыгодное сотрудничество. Мощь сил обороны Украины уже все оценили".
Детали: Глава Минобороны напомнил, что НАТО – это не только об обороне, но и об общих ценностях.
По словам Резникова, обеспечение устойчивости демократических институтов, восстановление доверия к правосудию, надежная защита гражданских свобод и прав человека – это также важные компоненты интеграции в НАТО.
Решение президента о подаче заявки на вступление в Альянс он назвал продолжением интеграции и заверил, что Украина пройдет этот путь шаг за шагом.
"Сегодня мы имеем большой арсенал западного оружия, которым успешно бьем российских оккупантов. 11 месяцев назад, когда я просил предоставить Украине стингеры, в ответ слышал, что это невозможно. Все изменилось.
Украинский народ, украинские защитники и защитницы, украинская власть сделали невозможное – возможным. У нас все получится", – подытожил Резников.
Предыстория:
- 30 сентября президент Владимир Зеленский объявил о подаче Украиной заявки на ускоренное вступление в Североатлантический альянс.
- Зеленский отметил, что ускоренный порядок возможен, потому что в этом году Финляндия и Швеция начали присоединение к Альянсу без плана действий по членству.
- Этот шаг Украина сделала после провозглашения новой аннексии президентом России Владимиром Путиным, который тоже на камеры подписал "договоры о присоединении" оккупированных территорий с собственными ставленниками на востоке и юге Украины: в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.