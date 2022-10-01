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Украина будет углублять интеграцию в НАТО – Резников

Ирина БалачукСуббота, 1 октября 2022, 14:03
Украина будет углублять интеграцию в НАТО – Резников
Алексей Резников. Фото из Facebook

Украина уже сотрудничает с НАТО в секторе обороны глубже, чем некоторые формальные члены Североатлантического альянса, и будет углублять эту интеграцию.

Источник: министр обороны Алексей Резников в Facebook

Прямая речь Резникова: "В секторе обороны мы уже сотрудничаем с Альянсом глубже, чем некоторые его формальные члены, которые заслуживают титула "главного союзника России в НАТО".

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Мы и в дальнейшем будем углублять фактическую интеграцию в сфере обороны. Ведь это взаимовыгодное сотрудничество. Мощь сил обороны Украины уже все оценили".

Детали: Глава Минобороны напомнил, что НАТО – это не только об обороне, но и об общих ценностях.

По словам Резникова, обеспечение устойчивости демократических институтов, восстановление доверия к правосудию, надежная защита гражданских свобод и прав человека – это также важные компоненты интеграции в НАТО.

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Решение президента о подаче заявки на вступление в Альянс он назвал продолжением интеграции и заверил, что Украина пройдет этот путь шаг за шагом.

"Сегодня мы имеем большой арсенал западного оружия, которым успешно бьем российских оккупантов. 11 месяцев назад, когда я просил предоставить Украине стингеры, в ответ слышал, что это невозможно. Все изменилось.

Украинский народ, украинские защитники и защитницы, украинская власть сделали невозможное – возможным. У нас все получится", – подытожил Резников.

Предыстория:

  • 30 сентября президент Владимир Зеленский объявил о подаче Украиной заявки на ускоренное вступление в Североатлантический альянс.
  • Зеленский отметил, что ускоренный порядок возможен, потому что в этом году Финляндия и Швеция начали присоединение к Альянсу без плана действий по членству. 
  • Этот шаг Украина сделала после провозглашения новой аннексии президентом России Владимиром Путиным, который тоже на камеры подписал "договоры о присоединении" оккупированных территорий с собственными ставленниками на востоке и юге Украины: в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. 

Темы: УкраинаНАТОРезников
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