"Вернись живым" показал видео из Лимана: оккупанты убегают

После обеда 1 октября фонд "Вернись живым" опубликовал видео из Лимана и сообщил, что на нем зафиксировано оккупантов, которые пытаются бежать из города.

Источник: "Вернись живым" в Facebook

Дословно фонд: "Лиман в Донецкой области. Видео снято на "Лелеку", которую с вашей помощью приобрел Фонд. Силы обороны Украины окружили российскую группировку и контролируют все пути выхода из города".

Детали: "Вернись живым" подписал видео "Российские оккупанты бегут из Лимана в Донецкой области".

На записи с дрона видно улицу, по которой в одном направлении движется большое количество автомобилей, среди которых грузовики и военная техника.

Что было раньше: 1 октября руководитель Офиса президента Андрей Ермак опубликовал видео украинских защитников у стелы на въезде в Лиман.

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