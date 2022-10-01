Ракетные удары РФ полностью вывели из строя две подстанции "Укрэнерго"
Суббота, 1 октября 2022, 17:56
Из-за ракетных ударов РФ две подстанции "Укрэнерго" на юге Украины полностью выведены из строя.
Источник: Укрэнерго
Дословно: "Россия снова сознательно уничтожает гражданские объекты критической инфраструктуры. За двое прошедших суток ракетными ударами полностью выведены из строя две подстанции "Укрэнерго" на юге Украины.
В результате варварского нападения повреждено основное оборудование подстанций и других объектов высоковольтной сети. Пострадавших среди персонала нет".
Детали: В компании отметили, что ремонтные бригады "Укрэнерго" начнут восстановительные работы, как только позволит ситуация.
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