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Ракетные удары РФ полностью вывели из строя две подстанции "Укрэнерго"

Катерина ТищенкоСуббота, 1 октября 2022, 17:56
поврежденная подстанция, фото Укрэнерго

Из-за ракетных ударов РФ две подстанции "Укрэнерго" на юге Украины полностью выведены из строя.

Источник: Укрэнерго

 
поврежденная подстанция, фото Укрэнерго

Дословно: "Россия снова сознательно уничтожает гражданские объекты критической инфраструктуры. За двое прошедших суток ракетными ударами полностью выведены из строя две подстанции "Укрэнерго" на юге Украины.

В результате варварского нападения повреждено основное оборудование подстанций и других объектов высоковольтной сети. Пострадавших среди персонала нет".

Детали: В компании отметили, что ремонтные бригады "Укрэнерго" начнут восстановительные работы, как только позволит ситуация.

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Темы: энергетикавойнаРосcия
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