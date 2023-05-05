Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

HIMARS стали менее эффективны из-за электронной блокировки россиян - CNN

Станислав ПогориловПятница, 5 мая 2023, 16:31
HIMARS стали менее эффективны из-за электронной блокировки россиян - CNN
Фото: Getty Images

В последние месяцы артиллерийские ракетные системы HIMARS, которые есть на вооружении вооруженных ВСУ, стали менее эффективными из-за интенсивного блокирования россиян электронными средствами подавления.

Источник: CNN со ссылкой на источники

Дословно: "В последние месяцы Россия все чаще препятствует работе мобильных ракетных комплексов американского производства в Украине, используя электронные помехи, чтобы вывести из строя систему наведения на цель с помощью GPS, что приводит к тому, что ракеты не попадают в цель".

Реклама:

Детали: Ракетные системы среднего радиуса действия HIMARS были признаны как меняющие правила игры и играющие ключевую роль в войне, но сейчас они стали менее эффективными из-за действий оккупантов.

По данным источников CNN, это заставляет искать способы настроить программное обеспечение HIMARS таким образом, чтобы противостоять растущим российским усилиям по глушению.

"Это постоянная игра в кошки-мышки" по поиску контрмер против глушения, только для того, чтобы потом россияне противодействовали этим контрмерам. И непонятно, насколько долговременной будет эта игра в долгосрочной перспективе", - сказал неназванный представитель Пентагона.

ВИДЕО ДНЯ

Учитывая ожидаемое контрнаступление, решения, которые помогут украинским войскам достичь значительного прогресса, становятся еще более приоритетными.

"Одно дело - сдерживать россиян там, где они сейчас находятся. Другое дело - выгнать их оттуда", - подчеркнул бригадный генерал армии США в отставке Стивен Андерсон.

Что предшествовало: 3 мая Минобороны Украины показало, как хранит американские реактивные системы залпового огня HIMARS, а также сообщило, что до сих пор не было уничтожено ни одной установки.

Темы: HIMARSУкраинаРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Все новости...
HIMARS
Ни одну HIMARS российские захватчики не выследили - Маляр
Силы спецопераций и HIMARS отминусовали под Бахмутом российский "Зоопарк" и станцию РЭБ
Минобороны показало оккупантам, как хранит HIMARS: Ни одной вы так и не уничтожили
Последние новости
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:39
На юге Украины зафиксировали российские "Шахеды"
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
Все новости...
Реклама: