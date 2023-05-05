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HIMARS стали менее эффективны из-за электронной блокировки россиян - CNN

Станислав ПогориловПятница, 5 мая 2023, 16:31
HIMARS стали менее эффективны из-за электронной блокировки россиян - CNN
Фото: Getty Images

В последние месяцы артиллерийские ракетные системы HIMARS, которые есть на вооружении вооруженных ВСУ, стали менее эффективными из-за интенсивного блокирования россиян электронными средствами подавления.

Источник: CNN со ссылкой на источники

Дословно: "В последние месяцы Россия все чаще препятствует работе мобильных ракетных комплексов американского производства в Украине, используя электронные помехи, чтобы вывести из строя систему наведения на цель с помощью GPS, что приводит к тому, что ракеты не попадают в цель".

Детали: Ракетные системы среднего радиуса действия HIMARS были признаны как меняющие правила игры и играющие ключевую роль в войне, но сейчас они стали менее эффективными из-за действий оккупантов.

По данным источников CNN, это заставляет искать способы настроить программное обеспечение HIMARS таким образом, чтобы противостоять растущим российским усилиям по глушению.

"Это постоянная игра в кошки-мышки" по поиску контрмер против глушения, только для того, чтобы потом россияне противодействовали этим контрмерам. И непонятно, насколько долговременной будет эта игра в долгосрочной перспективе", - сказал неназванный представитель Пентагона.

Учитывая ожидаемое контрнаступление, решения, которые помогут украинским войскам достичь значительного прогресса, становятся еще более приоритетными.

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"Одно дело - сдерживать россиян там, где они сейчас находятся. Другое дело - выгнать их оттуда", - подчеркнул бригадный генерал армии США в отставке Стивен Андерсон.

Что предшествовало: 3 мая Минобороны Украины показало, как хранит американские реактивные системы залпового огня HIMARS, а также сообщило, что до сих пор не было уничтожено ни одной установки.

Темы: HIMARSУкраинаРосcиявойна
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