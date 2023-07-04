Ни одну HIMARS российские захватчики не выследили - Маляр
Ни одну из переданных Украине Соединенными Штатами Америки реактивных систем залпового огня HIMARS российские оккупанты до сих пор не уничтожили.
Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram
Детали: Маляр опубликовала поздравления американскому народу ко Дню независимости и поблагодарила за неизменную поддержку, которая помогает украинцам бороться за свою свободу, уничтожать врага и защищать общие ценности.
Одним из самых мощных проявлений поддержки является предоставленная американцами реактивная система залпового огня M142 HIMARS - разработанная в конце 90-х как облегченная колесная версия М270.
В своем арсенале HIMARS имеет большое количество различных боеприпасов: от обычных неуправляемых, до высокоточных баллистических ракет с GPS навигацией.
Боеприпасы и дальность их поражения:
MLRS - 45 км
GMLRS - 70 км
ER GMLRS - 150 км
ATACMS - 300 км
экспериментальная ракета PrSM - 499 км.
Появление американских "Хаймарс" в июне 2022 года стало неприятной неожиданностью для российских военных, отмечает Маляр.
Прямая речь: "Оказалось, что все логистические пути, склады с боеприпасами и места дислокации войск находятся в зоне поражения реактивной системы. Испугавшись и понеся первые огромные потери, оккупанты начали охоту на HIMARS'ы. Но так до сих пор ни одну и не поймали.
Благодаря максимальной скорости 85 км/ч HIMARS способна развернуться, отстреляться и покинуть позицию менее чем за 1 мин. Это позволяет применять ее для тактики shoot-and-scoot (стреляй-и-беги), что значительно уменьшает шансы быть обнаруженным.
Из известных случаев применения:
- Высокоточный удар 1 января 2023 года по зданию ПТУ в городе Макеевка, когда по разным данным погибли от полусотни до 600 мобилизованных россиян.
- Уничтожение базы оккупантов в селе Правые Саги, вблизи Олешек.
Для украинских военных "Хаймарсы" стали реальным оружием победы. Ведь "Одна ракета - одна уничтоженная цель" - это недостижимый результат для устаревших советских аналогов".