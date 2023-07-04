Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ни одну HIMARS российские захватчики не выследили - Маляр

Валентина РоманенкоВторник, 4 июля 2023, 17:14
Ни одну HIMARS российские захватчики не выследили - Маляр
HIMARS. фото Getty Imafes

Ни одну из переданных Украине Соединенными Штатами Америки реактивных систем залпового огня HIMARS российские оккупанты до сих пор не уничтожили.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram

Детали: Маляр опубликовала поздравления американскому народу ко Дню независимости и поблагодарила за неизменную поддержку, которая помогает украинцам бороться за свою свободу, уничтожать врага и защищать общие ценности.

Реклама:

Одним из самых мощных проявлений поддержки является предоставленная американцами реактивная система залпового огня M142 HIMARS - разработанная в конце 90-х как облегченная колесная версия М270.

В своем арсенале HIMARS имеет большое количество различных боеприпасов: от обычных неуправляемых, до высокоточных баллистических ракет с GPS навигацией.

Боеприпасы и дальность их поражения:

ВИДЕО ДНЯ

MLRS - 45 км

GMLRS - 70 км

ER GMLRS - 150 км

ATACMS - 300 км

экспериментальная ракета PrSM - 499 км.

Появление американских "Хаймарс" в июне 2022 года стало неприятной неожиданностью для российских военных, отмечает Маляр.

Прямая речь: "Оказалось, что все логистические пути, склады с боеприпасами и места дислокации войск находятся в зоне поражения реактивной системы. Испугавшись и понеся первые огромные потери, оккупанты начали охоту на HIMARS'ы. Но так до сих пор ни одну и не поймали.

Благодаря максимальной скорости 85 км/ч HIMARS способна развернуться, отстреляться и покинуть позицию менее чем за 1 мин. Это позволяет применять ее для тактики shoot-and-scoot (стреляй-и-беги), что значительно уменьшает шансы быть обнаруженным.

Из известных случаев применения:

  • Высокоточный удар 1 января 2023 года по зданию ПТУ в городе Макеевка, когда по разным данным погибли от полусотни до 600 мобилизованных россиян.
  • Уничтожение базы оккупантов в селе Правые Саги, вблизи Олешек.

Для украинских военных "Хаймарсы" стали реальным оружием победы. Ведь "Одна ракета - одна уничтоженная цель" - это недостижимый результат для устаревших советских аналогов".

Темы: HIMARSМинобороны
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
HIMARS
Силы спецопераций и HIMARS отминусовали под Бахмутом российский "Зоопарк" и станцию РЭБ
HIMARS стали менее эффективны из-за электронной блокировки россиян - CNN
Минобороны показало оккупантам, как хранит HIMARS: Ни одной вы так и не уничтожили
Последние новости
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
Все новости...
Реклама: