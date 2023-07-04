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Ни одну HIMARS российские захватчики не выследили - Маляр

Валентина РоманенкоВторник, 4 июля 2023, 17:14
Ни одну HIMARS российские захватчики не выследили - Маляр
HIMARS. фото Getty Imafes

Ни одну из переданных Украине Соединенными Штатами Америки реактивных систем залпового огня HIMARS российские оккупанты до сих пор не уничтожили.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram

Детали: Маляр опубликовала поздравления американскому народу ко Дню независимости и поблагодарила за неизменную поддержку, которая помогает украинцам бороться за свою свободу, уничтожать врага и защищать общие ценности.

Одним из самых мощных проявлений поддержки является предоставленная американцами реактивная система залпового огня M142 HIMARS - разработанная в конце 90-х как облегченная колесная версия М270.

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В своем арсенале HIMARS имеет большое количество различных боеприпасов: от обычных неуправляемых, до высокоточных баллистических ракет с GPS навигацией.

Боеприпасы и дальность их поражения:

MLRS - 45 км

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GMLRS - 70 км

ER GMLRS - 150 км

ATACMS - 300 км

экспериментальная ракета PrSM - 499 км.

Появление американских "Хаймарс" в июне 2022 года стало неприятной неожиданностью для российских военных, отмечает Маляр.

Прямая речь: "Оказалось, что все логистические пути, склады с боеприпасами и места дислокации войск находятся в зоне поражения реактивной системы. Испугавшись и понеся первые огромные потери, оккупанты начали охоту на HIMARS'ы. Но так до сих пор ни одну и не поймали.

Благодаря максимальной скорости 85 км/ч HIMARS способна развернуться, отстреляться и покинуть позицию менее чем за 1 мин. Это позволяет применять ее для тактики shoot-and-scoot (стреляй-и-беги), что значительно уменьшает шансы быть обнаруженным.

Из известных случаев применения:

  • Высокоточный удар 1 января 2023 года по зданию ПТУ в городе Макеевка, когда по разным данным погибли от полусотни до 600 мобилизованных россиян.
  • Уничтожение базы оккупантов в селе Правые Саги, вблизи Олешек.

Для украинских военных "Хаймарсы" стали реальным оружием победы. Ведь "Одна ракета - одна уничтоженная цель" - это недостижимый результат для устаревших советских аналогов".

Темы: HIMARSМинобороны
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