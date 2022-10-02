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Австралия расширяет санкции против России

Алена МазуренкоВоскресенье, 2 октября 2022, 03:52
Австралия расширяет санкции против России
ФОТО: GETTY

В ответ на аннексию части территории Украины Австралия ввела санкции в отношении 28 назначенных Россией гауляйтеров, министров и высокопоставленных чиновников.

Источник: Reuters

Детали: Австралия в воскресенье ввела новые финансовые санкции и запреты на поездки в отношении 28 назначенных Россией сепаратистов, министров и высокопоставленных чиновников.

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Санкции Австралия  ввела после того, как президент РФ Владимир Путин объявил об аннексии части территории Украины.

Напомним:

  • 30 сентября президент РФ подписал "договор о вступлении в состав России" захваченных украинских территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и заявил, что отныне их жители - граждане РФ.
  • Ожидается, что это приведет к введению новых санкций против России союзниками Украины на Западе.
  • В ответ на аннексию президент Владимир Зеленский объявил о подписании Украиной заявки на ускоренное вступление в Североатлантический альянс.

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Темы: санкцииАвстралияаннексиявойна
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