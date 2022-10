В давке на стадионе в Индонезии погибло 129 человек

По меньшей мере 129 человек погибли в результате беспорядков на футбольном матче в Индонезии.

Источник: Sky News

Детали: Конфликт вспыхнул на стадионе в Восточной Яве во время игры между командами Arema и Persebaya Surabaya.

Хаос начался после победы "Persebaya Surabaya" со счетом 3:2, и, по сообщениям местных жителей, тысячи болельщиков "Arema" вышли на поле после того, как их команда проиграла.

Также утверждается, что несколько игроков "Arema", которые в тот момент все еще находились на поле, подверглись нападению.

Более 300 человек были срочно доставлены в близлежащие больницы, но многие умерли по дороге или во время лечения.

Около 180 человек ранены, но состояние многих из них ухудшается.

Давка началась, когда полиция пустила в толпу слезоточивый газ.

Местный чиновник здравоохранения сказал, что многие из жертв умерли от "хаоса, тесноты, затаптывания и удушья".

Двое из погибших на стадионе являются сотрудниками полиции.

Согласно правилам ФИФА, полиция не должна иметь при себе или использовать огнестрельное оружие или "газ для подавления толпы".

Министр безопасности Индонезии заявил в соцсетях, что стадион был заполнен до отказа: он рассчитан на 38 000 человек, но было продано 42 000 билетов.

#Update: Just in - Shocking video footage showing you dead people turned blue duo to the extreme tear gas that was being used and thrown at fans by riot police, between a football match of Arema and Persebaya, resulting in 127 dead and 180 people injured in #Indonesia. pic.twitter.com/1NyhDKojKa