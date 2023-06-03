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В Индонезии предлагают провести референдумы на оккупированных Россией территориях. В МИД ответили

Роман ПетренкоСуббота, 3 июня 2023, 12:29
В Индонезии предлагают провести референдумы на оккупированных Россией территориях. В МИД ответили
субианто, фото укринформа

Министр обороны Индонезии Прабово Субианто предложил собственный "мирный план" для Украины, который предусматривает немедленное прекращение огня и создание демилитаризованной зоны вдоль нынешней линии боевого соприкосновения и "референдум".

Источник: Субианто во время выступления на форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, которого цитирует "Укринформ", представитель МИД Олег Николенко в Facebook

Прямая речь Субианто: "Первое, немедленно прекратить огонь и боевые действия. Второе, развести войска с каждой стороны на 15 километров от нынешней линии фронта и создать демилитаризованную зону, и третье, создать под эгидой ООН миротворческую миссию, которая будет следить за соблюдением режима прекращения огня".

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Детали: После этого Субианто предлагает при участии ООН организовать и провести на "спорных территориях" референдумы, чтобы "объективно установить волю большинства жителей спорных территорий" относительно видения ими своего будущего.

Прямая речь Субианто: "Не знаю, приемлемо ли мое предложение, но это конкретные рекомендации к решению форума для скорейшей деэскалации и прекращения кровопролития в этом вооруженном конфликте".

Больше деталей: Украина ответила, что ценит внимание, которое Индонезия уделяет вопросу восстановления мира в Украине.

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В то же время МИД отмечает, что между Украиной и Российской Федерацией нет спорных территорий, чтобы там проводить референдумы.

Прямая речь Николенко: "Совершив акт агрессии, РФ оккупировала Крым, части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Факт - зафиксированных в официальных документах ООН.

На оккупированных территориях российская армия осуществляет военные преступления, преступления против человечности и геноцид. Россия должна убраться с украинских территорий, а Украина - восстановить свою территориальную целостность в международно признанных границах. Альтернативных сценариев быть не может.

Прекращение огня, разведение сил на 15-километровое расстояние и создание демилитаризованной зоны тоже не сработают. Россия сейчас пытается всячески сорвать украинское контрнаступление. Прекращение огня без вывода российских войск с территории Украины позволит России выиграть время, перегруппироваться, закрепиться на оккупированных территориях и накопить силы для новой волны агрессии.

Темы: оккупациявойнаИндонезияМИД
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