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Юристы жены Медведчука пришли возвращать имущество в Пуща-Водице

Михаил ТкачПонедельник, 3 октября 2022, 14:49
Юристы жены Медведчука пришли возвращать имущество в Пуща-Водице
Фото УП

Юристы компании Оксаны Марченко 3 октября пришли возвращать имущество Виктора Медведчука в Пуща-Водице, Киев.

Источник: корреспондент "Украинской правды"

Детали: Юристы, представившиеся представителями компании "УКРКАПИТАЛ", в понедельник пришли на территорию, прилегающую к зданию Виктора Медведчука, с требованием передать контроль над объектом.

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Компания "УКРКАПИТАЛ" принадлежит супруге Медведчука Оксане Марченко.

По словам руководителя ОО НПУ "Межигорье" Дениса Тарахкотелика, имение Медведчука и прилегающая территория с середины марта охраняются ОО НПУ "Межигорье" в рамках договоренности с офисом Генерального прокурора о сохранности имущества на время следственных действий.

Юристы вызвали полицию.

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В комментарии УП один из юристов сообщил: "Пока ждем взвешенного решения правоохранителей".

 

Также юристы утверждают, что Виктор Медведчук не имеет отношения к этому имуществу.

Напомним:

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Темы: МедведчукКиев
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