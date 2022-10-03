Юристы жены Медведчука пришли возвращать имущество в Пуща-Водице
Юристы компании Оксаны Марченко 3 октября пришли возвращать имущество Виктора Медведчука в Пуща-Водице, Киев.
Источник: корреспондент "Украинской правды"
Детали: Юристы, представившиеся представителями компании "УКРКАПИТАЛ", в понедельник пришли на территорию, прилегающую к зданию Виктора Медведчука, с требованием передать контроль над объектом.
Компания "УКРКАПИТАЛ" принадлежит супруге Медведчука Оксане Марченко.
По словам руководителя ОО НПУ "Межигорье" Дениса Тарахкотелика, имение Медведчука и прилегающая территория с середины марта охраняются ОО НПУ "Межигорье" в рамках договоренности с офисом Генерального прокурора о сохранности имущества на время следственных действий.
Юристы вызвали полицию.
В комментарии УП один из юристов сообщил: "Пока ждем взвешенного решения правоохранителей".
Также юристы утверждают, что Виктор Медведчук не имеет отношения к этому имуществу.
Напомним:
- Депутат Верховной Рады от ОПЗЖ Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста в Киеве 23 февраля.
- Как узнали СМИ, 24 марта его пасынок – сын Оксаны Марченко Богдан – нанял полицию охраны в дом на Медвинской 24 в Киеве, из которого кум Владимира Путина сбежал накануне войны.
- 12 апреля Виктор Медведчук был задержан в Украине.
- 22 сентября его обменяли России на 200 пленных украинских военнослужащих, в том числе защитников Мариуполя. Перед этим он якобы дал все необходимые показания. (Еще в мае СБУ сообщала, что Виктор Медведчук дал показания относительно Петра Порошенко).
- По данным СМИ, обмен пленными между Россией и Украиной в конце сентября был одобрен президентом России Владимиром Путиным, несмотря на возражения ФСБ.
- Путин вроде бы пообещал освободить своего кума его жене Оксане Марченко.
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