Пасынок Медведчука нанял полицию охранять его дом – Bihus.Info

Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста в Киеве 23 февраля, а 24 марта его пасынок – сын Оксаны Марченко Богдан – нанял полицию охраны в дом на Медвинской 24 в Киеве, из которого кум Владимира Путина сбежал накануне войны.

Источник: Bihus.Info

Детали: По словам охранника Медведчука Андрея Тарана, задержанного СБУ, Медведчук сбежал ночью 23 февраля, после часа ночи. Организовывало его бегство из Украины ФСБ РФ под руководством Путина. После побега с Медвинской 24 нардеп скрывался на Яслинской 11-б.

Реклама:

Судя по всему, полиции охраны не было в доме на Медвинской на момент побега нардепа ОПЗЖ.

Медведчук не один год пользовался платными услугами полиции охраны, вдобавок к "титушкам" из частной охранной компании "Шторм", которой руководил Андрей Мартынов. Полиция охраны сопровождала Медведчука и имела соглашения на охрану его особняков.

Начальник Департамента полиции охраны Сергей Парфенюк сообщил, что контракт на личную охрану Медведчука был расторгнут, когда на Медведчука в Украине наложили санкции (февраль 2021 года – ред.), а соглашение на охрану киевского особняка по Медвинской заключено через месяц после побега Медведчука.

ВИДЕО ДНЯ

"С того момента, как к нему были применены санкции СНБО, полиция охраны его (лично Медведчука – ред.) не охраняет. Это здание мы взяли под охрану 24 марта. Договор был заключен 24 марта", – сказал Парфенюк.

По его словам, предложение поступило от сына Оксаны Марченко – Богдана Марченко.

Журналисты видели, что в конце марта дом на Медвинской выглядел брошенным, а уже 2 апреля там кто-то был.

Журналисты выяснили, что полиция охраны находится и в другом особняке Медведчука – на Закарпатье. Это так называемая дача Медведчука "Медвежья роща" ("Ведмежа діброва") в Ждениево.

Соглашение с полицией на охрану "Медвежьей рощи", как сообщили Bihus.Info в Департаменте полиции охраны, датировано 1 июня 2021 года.

Справка :Полиция охраны – это подразделение Национальной полиции Украины, предоставляющее платные услуги по охране людей и недвижимости. Кроме Виктора Медведчука они охраняли, например, Андрея Портнова.

Предыстория: