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Украина на пути достижения своих стратегических целей в войне с Россией - Пентагон

"Европейская правда"Понедельник, 3 октября 2022, 22:23
Глава Пентагона Ллойд Остин, Getty Images

Пентагон считает, что украинским силам пока удается достигать своих стратегических целей - вести контрнаступательные действия на Харьковском, Донбасском и Херсонском направлениях.

Как сообщает "Европейская правда", об этом во время дискуссии, организованной Центром стратегических и международных исследований, заявила помощница министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Валландер.

"Что мы наблюдаем сейчас? Во-первых, потрясающий успех на передовой конфликта на Харьковщине, а также ключевые стратегические успехи украинских сил в Донецкой и Луганской областях, в частности недавнее возвращение контроля над городом Лиман", - считает она.

По словам Валландер, захват Лимана "существенно повлияет на способность России перемещать и обеспечивать свои силы на передовой".

"(Также) цель Украины - вытеснить российские войска на левый берег Днепра на Херсонщине. И для России это будет значительным поражением, потому что еще больше отдаляет ее стремление захватить Одессу, о чем она заявляла ранее. А Украине это обеспечивает лучшую оборонительную позицию для уменьшения интенсивности ожесточенных боев в течение зимы", - пояснила она.

"Сейчас Украина, похоже, на пути достижения всех этих трех стратегических целей. Но это требует, хочу подчеркнуть, продолжения военной помощи со стороны США и международного сообщества", - добавила представительница Пентагона.

Как сообщалось, министр обороны США Ллойд Остин считает, что Украина "достигает прогресса" в Херсонской области, продолжая противостоять российскому вторжению, и добавил, что произошли "определенные изменения в динамике боевых действий".

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Глава Пентагона также отметил, что то, что произойдет в Украине, "трудно предсказать", но заверил, что США "будут продолжать оказывать помощь в сфере безопасности столько, сколько это будет нужно".

Темы: войнаУкраинаРосcияСША
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