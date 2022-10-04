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Еврокомиссия готовится к отключению электроэнергии в странах ЕС зимой

"Европейская правда"Вторник, 4 октября 2022, 13:00

Евросоюз может столкнуться с отключениями электроэнергии этой зимой, предупредил еврокомиссар по вопросам кризисного управления Янез Ленарчич.

Об этом он сказал в интервью немецкой медиасети RND, сообщает "Европейская правда".

Ленарчич не исключил, что странам ЕС понадобится помощь из-за энергетического кризиса. По его словам, Европейская комиссия рассматривает два разных сценария. 

Во-первых, одно или небольшое количество государств-членов может пострадать от "незначительного инцидента", такого как отключение электроэнергии. В этом случае другие страны ЕС могут поддерживать и поставлять электрогенераторы, как это происходит при реагировании на стихийные бедствия.

Во-вторых, отключение может произойти в большом количестве стран, и в этом случае стратегический резерв ЕС будет использован для реагирования.

Ленарчич отметил, что меры ЕС будут приняты быстро в случае чрезвычайной ситуации, приведя примеры последних лет, когда генераторы и топливо были доставлены в Словению в тот же день, когда энергосистема страны была повреждена снежной бурей. Также поддержка ЕС поступила сразу после Землетрясения в Хорватии в 2020 году.

Он сказал, что ЕС в целом готовится к кризисной зиме. Еврокомиссар пояснил, что после опыта пандемии коронавируса Брюссель пытается "предвидеть кризисы".

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В начале октября президент Эстонии призвал граждан готовиться к возможным перебоям с электроснабжением.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас предупредила о возможных отключениях электроэнергии, которые могут быть вызваны отсоединением России от системы электроснабжения стран Балтии.

Темы: ЕСвойна
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