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В Кремле обрадовались твитам Маска

Роман ПетренкоВторник, 4 октября 2022, 13:56
иЛОН МАСК, ФОТО GETTY IMAGES

Кремль считает "весьма позитивным" последние твиты главы Tesla Илона Маска о войне в Украине, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Источник: Песков, которого цитирует "РИА Новости"

Прямая речь Пескова: "Мы заметили, что эта инициатива Маска не дала спать многим в Европе, на Украине, в Польше, в Прибалтике. В первую очередь не дала спать ботам, которые активно принимали участие в голосовании.

Весьма позитивно, что такой человек как Маск ищет пути мирного выхода.

В отличие от профессиональных дипломатов Маск пытается искать пути для достижения мира. А достижение мира без выполнения условий России совершенно невозможно".

Детали: Песков также сказал, что якобы люди уже высказались на "референдумах", поэтому предложение Маска по поводу новых "выборов" Кремль не поддерживает.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • В понедельник вечером глава Tesla Илон Маск запостил в Twitter опрос, в котором предложил вариант мира между Украиной и Россией. По его мнению, чтобы прекратить войну, надо отдать Крым России, а Украине не идти в НАТО.
  • В ответ на скандальные Twitter-опросы Илона Маска президент Владимир Зеленский затвитил свой опрос.
  • Маск ответил Зеленскому, что поддерживает Украину.

Темы: РосcияпропагандаИлон Масквойна
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