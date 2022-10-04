В Кремле обрадовались твитам Маска
Кремль считает "весьма позитивным" последние твиты главы Tesla Илона Маска о войне в Украине, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Источник: Песков, которого цитирует "РИА Новости"
Прямая речь Пескова: "Мы заметили, что эта инициатива Маска не дала спать многим в Европе, на Украине, в Польше, в Прибалтике. В первую очередь не дала спать ботам, которые активно принимали участие в голосовании.
Весьма позитивно, что такой человек как Маск ищет пути мирного выхода.
В отличие от профессиональных дипломатов Маск пытается искать пути для достижения мира. А достижение мира без выполнения условий России совершенно невозможно".
Детали: Песков также сказал, что якобы люди уже высказались на "референдумах", поэтому предложение Маска по поводу новых "выборов" Кремль не поддерживает.
Напомним:
- В понедельник вечером глава Tesla Илон Маск запостил в Twitter опрос, в котором предложил вариант мира между Украиной и Россией. По его мнению, чтобы прекратить войну, надо отдать Крым России, а Украине не идти в НАТО.
- В ответ на скандальные Twitter-опросы Илона Маска президент Владимир Зеленский затвитил свой опрос.
- Маск ответил Зеленскому, что поддерживает Украину.