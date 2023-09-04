Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Расследование не нашло доказательств поставок оружия в Россию – президент ЮАР

Ольга ГлущенкоПонедельник, 4 сентября 2023, 03:38
Расследование не нашло доказательств поставок оружия в Россию – президент ЮАР
Сирил Рамафоса, фото: Getty Images

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что расследование не нашло доказательств того, что российское судно в конце прошлого года вывозило из страны оружие, предназначенное для России.

Источник: Рамафоса, цитирует Reuters

Прямая речь: "Группа экспертов установила, что нет никаких доказательств, подтверждающих утверждение, что судно перевозило оружие из Южной Африки, предназначенное для России".

Реклама:

"Никакого разрешения на экспорт оружия не было выдано, и никакого оружия не было вывезено".

Детали: По словам Рамафосы, корабль пришвартовался к базе, чтобы доставить оборудование, которое было заказано для Сил национальной обороны ЮАР южноафриканской компанией Armscor, занимающейся закупкой вооружения.

Он сказал, что не может разглашать детали выгруженного оборудования, поскольку это может поставить под угрозу важные военные операции и жизни южноафриканских солдат.

ВИДЕО ДНЯ

"Если рассмотреть все вопросы, то ни одно из обвинений в поставках оружия в Россию не подтвердилось, – сказал Рамафоса, – Ни один из тех, кто выдвинул эти обвинения, не смог предоставить никаких доказательств в поддержку претензий, которые были выдвинуты против нашей страны".

Что предшествовало: Посол США в Южной Африке Рубен Бригети заявил в мае местным журналистам, что российское грузовое судно "Леди Р" загрузило оружие на военно-морской базе близ Кейптауна в декабре прошлого года, что вызвало дипломатический скандал.

Обвинения США поставили под сомнение нейтральную позицию Южной Африки.

Когда эти обвинения были выдвинуты, южноафриканские официальные лица поспешили отвергнуть их, и Рамафоса начал независимое расследование, которое возглавил судья в отставке.

Темы: ЮАРоружиеРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Силах обороны рассказали о новом украинском ударном FPV-дроне

Силы обороны взяли под контроль часть Опытного – начальник МВА Авдеевки

Россия обустраивает военные базы возле границы с Финляндией

Ночная атака на Киевскую область: 4 пострадавших, более 100 поврежденных домов

фото, видео, обновленоВ Тернополе тушат масштабный пожар на предприятии

Президент Бразилии заявил, что Путина не арестуют на саммите G20 в Рио-де-Жанейро

Все новости...
ЮАР
В пожаре в центре Йоханнесбурга погибло 73 человека: Зеленский выразил соболезнования
Си Цзиньпин прибыл в ЮАР на саммит БРИКС и рассчитывает на улучшение отношений
Неучастие Путина в саммите БРИКС свидетельствует об изоляции РФ – СМИ
Последние новости
21:39
В Латвию на отдых приедет больше 100 детей из Чернигова
21:06
видеоУкраина и Швеция планируют совместно произвести 1000 БМП CV-90 – Маляр
20:35
Орбан планирует руководить Венгрией до 2034 года - СМИ
20:12
фотоВ Силах обороны рассказали о новом украинском ударном FPV-дроне
19:50
Макрон: Декларация G20 не стала победой России
19:26
В районах Клещеевки и Роботино ВСУ вытесняют врага с занимаемых позиций – Генштаб
19:18
BBC: В Британии арестовали двух подозреваемых в шпионаже в пользу Китая
19:12
Силы обороны взяли под контроль часть Опытного – начальник МВА Авдеевки
18:58
В Мелитополе слышали мощный взрыв – мэр
18:47
Байден может в ближайшее время разрешить поставки ракет ATACMS Украине - СМИ
Все новости...
Реклама: