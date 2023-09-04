Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Расследование не нашло доказательств поставок оружия в Россию – президент ЮАР

Ольга ГлущенкоПонедельник, 4 сентября 2023, 03:38
Расследование не нашло доказательств поставок оружия в Россию – президент ЮАР
Сирил Рамафоса, фото: Getty Images

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что расследование не нашло доказательств того, что российское судно в конце прошлого года вывозило из страны оружие, предназначенное для России.

Источник: Рамафоса, цитирует Reuters

Прямая речь: "Группа экспертов установила, что нет никаких доказательств, подтверждающих утверждение, что судно перевозило оружие из Южной Африки, предназначенное для России".

Реклама:

"Никакого разрешения на экспорт оружия не было выдано, и никакого оружия не было вывезено".

Детали: По словам Рамафосы, корабль пришвартовался к базе, чтобы доставить оборудование, которое было заказано для Сил национальной обороны ЮАР южноафриканской компанией Armscor, занимающейся закупкой вооружения.

Он сказал, что не может разглашать детали выгруженного оборудования, поскольку это может поставить под угрозу важные военные операции и жизни южноафриканских солдат.

ВИДЕО ДНЯ

"Если рассмотреть все вопросы, то ни одно из обвинений в поставках оружия в Россию не подтвердилось, – сказал Рамафоса, – Ни один из тех, кто выдвинул эти обвинения, не смог предоставить никаких доказательств в поддержку претензий, которые были выдвинуты против нашей страны".

Что предшествовало: Посол США в Южной Африке Рубен Бригети заявил в мае местным журналистам, что российское грузовое судно "Леди Р" загрузило оружие на военно-морской базе близ Кейптауна в декабре прошлого года, что вызвало дипломатический скандал.

Обвинения США поставили под сомнение нейтральную позицию Южной Африки.

Когда эти обвинения были выдвинуты, южноафриканские официальные лица поспешили отвергнуть их, и Рамафоса начал независимое расследование, которое возглавил судья в отставке.

Темы: ЮАРоружиеРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

Все новости...
ЮАР
В пожаре в центре Йоханнесбурга погибло 73 человека: Зеленский выразил соболезнования
Си Цзиньпин прибыл в ЮАР на саммит БРИКС и рассчитывает на улучшение отношений
Неучастие Путина в саммите БРИКС свидетельствует об изоляции РФ – СМИ
Последние новости
12:22
В Днепре прогремели взрывы после предупреждения ВС о ракете - СМИ
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
11:30
Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы
11:22
Польша продолжает проверку, не падали ли элементы ракеты на ее территории
11:10
Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину
11:00
Главные экономические новости 2023 года
10:47
Начался первый метеорный поток 2024: где увидят звездопад
Все новости...
Реклама: