Расследование не нашло доказательств поставок оружия в Россию – президент ЮАР

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что расследование не нашло доказательств того, что российское судно в конце прошлого года вывозило из страны оружие, предназначенное для России.

Источник: Рамафоса, цитирует Reuters

Прямая речь: "Группа экспертов установила, что нет никаких доказательств, подтверждающих утверждение, что судно перевозило оружие из Южной Африки, предназначенное для России".

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"Никакого разрешения на экспорт оружия не было выдано, и никакого оружия не было вывезено".

Детали: По словам Рамафосы, корабль пришвартовался к базе, чтобы доставить оборудование, которое было заказано для Сил национальной обороны ЮАР южноафриканской компанией Armscor, занимающейся закупкой вооружения.

Он сказал, что не может разглашать детали выгруженного оборудования, поскольку это может поставить под угрозу важные военные операции и жизни южноафриканских солдат.

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"Если рассмотреть все вопросы, то ни одно из обвинений в поставках оружия в Россию не подтвердилось, – сказал Рамафоса, – Ни один из тех, кто выдвинул эти обвинения, не смог предоставить никаких доказательств в поддержку претензий, которые были выдвинуты против нашей страны".

Что предшествовало: Посол США в Южной Африке Рубен Бригети заявил в мае местным журналистам, что российское грузовое судно "Леди Р" загрузило оружие на военно-морской базе близ Кейптауна в декабре прошлого года, что вызвало дипломатический скандал.

Обвинения США поставили под сомнение нейтральную позицию Южной Африки.

Когда эти обвинения были выдвинуты, южноафриканские официальные лица поспешили отвергнуть их, и Рамафоса начал независимое расследование, которое возглавил судья в отставке.