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В оккупированном Энергодаре усилили комендантский час

"Украинская правда"Вторник, 4 октября 2022, 15:05
В оккупированном Энергодаре усилили комендантский час
Иллюстративное фото из Армияинформ

С 4 октября во временно оккупированном Россией Энергодаре на Запорожье усилен комендантский час "в целях безопасности".

Источник: РИА Новости

Детали: Оккупационные "власти" Энергодара утверждают, что комендантский час будет действовать с 20:00 до 06:00, не сообщая конечной даты. Это делается якобы в целях безопасности.

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У работников АЭС и ТЭС, которые передвигаются по городу в это время, оккупанты будут требовать удостоверение личности и спецпропуск. На период комендантского часа также запрещена работа круглосуточных магазинов.

Исправлено в 15:30: Ранее в новости сообщалось, что в Энергодаре ввели комендантский час. Ограничения действовали и раньше, однако временные рамки неоднократно менялись. С 1 октября комендантский час действовал с 21:00 до 5:00. 

Что этому предшествовало: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 27 сентября украинская разведка сообщила, что захватчики перестали выпускать из города жителей оккупированного Энергодара и усилили контроль за персоналом Запорожской АЭС.
  • Украинская власть призвала жителей Энергодара эвакуироваться самостоятельно, потому что Россия на гуманитарные коридоры не соглашается.

Темы: Энергодаркомендантский часоккупация
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