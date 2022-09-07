Жителей прилегающих к ЗАЭС территорий призывают эвакуироваться
Украинские власти призывают жителей населенных пунктов, расположенных вблизи Запорожской атомной электростанции, эвакуироваться самостоятельно, потому что Россия на гуманитарные коридоры не соглашается.
Источник: вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук
Прямая речь: "Россияне продолжают шантажировать украинцев и весь мир. Вчера Совбез ООН в очередной раз заседал по ситуации на ЗАЭС. Маски сорваны. Российское государство напрямую занимается ядерным терроризмом. Это первый прецедент в истории человечества.
Россияне держат в заложниках не только персонал станции. В заложниках и жители временно оккупированных территорий, прилегающих к ЗАЭС. Десятки тысяч человек".
Детали: По словам Ирины Верещук, Минреинтеграции запросило гуманитарный коридор для эвакуации гражданского населения с оккупированных территорий, прилегающих к атомной электростанции, но "в ответ – циничное молчание".
Прямая речь: "Обращаюсь к жителям временно неподконтрольных правительству Украины районов, прилегающих к ЗАЭС: эвакуируйтесь! Найдите способ перебраться на подконтрольную территорию. Мы вас ждем и поможем".
Детали: Верещук предложила гражданам обращаться на горячие линии Минреинтеграции: 1548 или +38(096) 078 84 33 (круглосуточная линия для звонков и сообщений через мобильные приложения WhatsApp/Telegram/Viber в случае отсутствия мобильной связи).
Этому предшествовало: С начала августа Энергодар, в котором находится ЗАЭС, пребывает под обстрелами. Сообщалось, что оккупанты не выпускают людей из города.
Обстрелы ЗАЭС несут угрозу радиационного заражения.
Предыстория:
- Россия 4 марта захватила Запорожскую АЭС, создав риски радиационной катастрофы. В середине марта оккупанты взорвали часть боеприпасов на территории ЗАЭС.
- 15 июля в украинском "Энергоатоме" сообщили, что россияне устанавливают ракетные комплексы на территории ЗАЭС, из которых обстреливают район Никополя.
- 1 сентября миссия Международного агентства по атомной энергии прибыла на Запорожскую АЭС в оккупированном Энергодаре. 5 сентября четверо из шести участников миссии МАГАТЭ завершили работу на станции, там должны были оставаться два представителя организации.
- 6 сентября МАГАТЭ обнародовало отчет о визите в Энергодар и подтвердило, что Россия держит военный персонал и военную технику на территории Запорожской АЭС.
- Постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что россияне пытались давить на гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси во время подготовки отчета по ЗАЭС.
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