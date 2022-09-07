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Жителей прилегающих к ЗАЭС территорий призывают эвакуироваться

Среда, 7 сентября 2022, 14:58
Жителей прилегающих к ЗАЭС территорий призывают эвакуироваться
ЗАЭС, фото из Facebook Гармана Галущенко

Украинские власти призывают жителей населенных пунктов, расположенных вблизи Запорожской атомной электростанции, эвакуироваться самостоятельно, потому что Россия на гуманитарные коридоры не соглашается.

Источник: вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук

Прямая речь: "Россияне продолжают шантажировать украинцев и весь мир. Вчера Совбез ООН в очередной раз заседал по ситуации на ЗАЭС. Маски сорваны. Российское государство напрямую занимается ядерным терроризмом. Это первый прецедент в истории человечества.

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Россияне держат в заложниках не только персонал станции. В заложниках и жители временно оккупированных территорий, прилегающих к ЗАЭС. Десятки тысяч человек".

Детали: По словам Ирины Верещук, Минреинтеграции запросило гуманитарный коридор для эвакуации гражданского населения с оккупированных территорий, прилегающих к атомной электростанции, но "в ответ – циничное молчание".

Прямая речь: "Обращаюсь к жителям временно неподконтрольных правительству Украины районов, прилегающих к ЗАЭС: эвакуируйтесь! Найдите способ перебраться на подконтрольную территорию. Мы вас ждем и поможем".

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Детали: Верещук предложила гражданам обращаться на горячие линии Минреинтеграции: 1548 или +38(096) 078 84 33 (круглосуточная линия для звонков и сообщений через мобильные приложения WhatsApp/Telegram/Viber в случае отсутствия мобильной связи).

Этому предшествовало: С начала августа Энергодар, в котором находится ЗАЭС, пребывает под обстрелами. Сообщалось, что оккупанты не выпускают людей из города.

Обстрелы ЗАЭС несут угрозу радиационного заражения.

Предыстория:

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Темы: ЗАЭСЭнергодарЗапорожская областьэвакуация
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