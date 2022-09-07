Жителей прилегающих к ЗАЭС территорий призывают эвакуироваться

Украинские власти призывают жителей населенных пунктов, расположенных вблизи Запорожской атомной электростанции, эвакуироваться самостоятельно, потому что Россия на гуманитарные коридоры не соглашается.

Источник: вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук

Прямая речь: "Россияне продолжают шантажировать украинцев и весь мир. Вчера Совбез ООН в очередной раз заседал по ситуации на ЗАЭС. Маски сорваны. Российское государство напрямую занимается ядерным терроризмом. Это первый прецедент в истории человечества.

Россияне держат в заложниках не только персонал станции. В заложниках и жители временно оккупированных территорий, прилегающих к ЗАЭС. Десятки тысяч человек".

Детали: По словам Ирины Верещук, Минреинтеграции запросило гуманитарный коридор для эвакуации гражданского населения с оккупированных территорий, прилегающих к атомной электростанции, но "в ответ – циничное молчание".

Прямая речь: "Обращаюсь к жителям временно неподконтрольных правительству Украины районов, прилегающих к ЗАЭС: эвакуируйтесь! Найдите способ перебраться на подконтрольную территорию. Мы вас ждем и поможем".

Детали: Верещук предложила гражданам обращаться на горячие линии Минреинтеграции: 1548 или +38(096) 078 84 33 (круглосуточная линия для звонков и сообщений через мобильные приложения WhatsApp/Telegram/Viber в случае отсутствия мобильной связи).

ВИДЕО ДНЯ

Этому предшествовало: С начала августа Энергодар, в котором находится ЗАЭС, пребывает под обстрелами. Сообщалось, что оккупанты не выпускают людей из города.

Обстрелы ЗАЭС несут угрозу радиационного заражения.

Предыстория:

Читайте также: Россия продолжает обстреливать ЗАЭС. Как все выглядит изнутри – объясняет работник станции

Что делать при радиационной аварии? Алгоритм действий от МОЗ

Ядерная опасность: что делать при взрыве и спасет ли йод при радиации. Подкаст