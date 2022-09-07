Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Жителей прилегающих к ЗАЭС территорий призывают эвакуироваться

Среда, 7 сентября 2022, 14:58
ЗАЭС, фото из Facebook Гармана Галущенко

Украинские власти призывают жителей населенных пунктов, расположенных вблизи Запорожской атомной электростанции, эвакуироваться самостоятельно, потому что Россия на гуманитарные коридоры не соглашается.

Источник: вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук

Прямая речь: "Россияне продолжают шантажировать украинцев и весь мир. Вчера Совбез ООН в очередной раз заседал по ситуации на ЗАЭС. Маски сорваны. Российское государство напрямую занимается ядерным терроризмом. Это первый прецедент в истории человечества.

Россияне держат в заложниках не только персонал станции. В заложниках и жители временно оккупированных территорий, прилегающих к ЗАЭС. Десятки тысяч человек".

Детали: По словам Ирины Верещук, Минреинтеграции запросило гуманитарный коридор для эвакуации гражданского населения с оккупированных территорий, прилегающих к атомной электростанции, но "в ответ – циничное молчание".

Прямая речь: "Обращаюсь к жителям временно неподконтрольных правительству Украины районов, прилегающих к ЗАЭС: эвакуируйтесь! Найдите способ перебраться на подконтрольную территорию. Мы вас ждем и поможем".

Детали: Верещук предложила гражданам обращаться на горячие линии Минреинтеграции: 1548 или +38(096) 078 84 33 (круглосуточная линия для звонков и сообщений через мобильные приложения WhatsApp/Telegram/Viber в случае отсутствия мобильной связи).

ВИДЕО ДНЯ

Этому предшествовало: С начала августа Энергодар, в котором находится ЗАЭС, пребывает под обстрелами. Сообщалось, что оккупанты не выпускают людей из города.

Обстрелы ЗАЭС несут угрозу радиационного заражения.

Предыстория:

Читайте также: Россия продолжает обстреливать ЗАЭС. Как все выглядит изнутри – объясняет работник станции

Что делать при радиационной аварии? Алгоритм действий от МОЗ

Ядерная опасность: что делать при взрыве и спасет ли йод при радиации. Подкаст

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: ЗАЭСЭнергодарЗапорожская областьэвакуация
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

ВСУ уничтожили более сотни захватчиков, вражеские "Грады" и установки С-400 – ОК "Юг"

Мэр: россияне нанесли ракетные удары по Харькову, в одном из районов – сильный пожар

видеоСНБО ввел санкции против 600 руководителей России

Есть хорошие новости из Харьковщины, но пока не время называть отвоеванные населенные пункты – Зеленский

Отсутствующие части тела и следы пыток: РФ вернула тело британца Пола Юри

Зеленский назначил новых руководителей СБУ в нескольких областях

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

ЗАЭС
Россияне пытались давить на главу МАГАТЭ во время подготовки отчета о ЗАЭС — Кислица
Зеленский отреагировал на отчет МАГАТЭ о ЗАЭС: миссия нуждается в более широком мандате
Экономические новости 6 сентября: МАГАТЭ о военных РФ на ЗАЭС, новые аресты имущества россиян в Украине
Последние новости
04:55
Пентагон перестал принимать истребители F-35 из-за китайской детали в двигателе
04:20
УЗ назначила эвакуационный поезд из Донбасса во Львов
03:22
Массовая резня в Канаде: полиция задержала второго подозреваемого
02:48
Враг открывал минометный огонь по общине Сумской области, 17 прилетов
01:50
ВСУ уничтожили более сотни захватчиков, вражеские "Грады" и установки С-400 – ОК "Юг"
01:25
Из Испании отправился самолет с военной помощью для Украины
00:37
Мэр: россияне нанесли ракетные удары по Харькову, в одном из районов – сильный пожар
00:23
Зеленский об экспорте зерна: "В отличие от России мы не делаем расистского разделения мира"
23:57
Миссия ООН в ближайшие дни прибудет в Оленевку, где убили украинских военнопленных
23:51
Бюджет-2023: Зеленский сообщил, что на оборону направят триллион гривен
Все новости...