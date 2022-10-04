Задержали женщину, которая была "старостой села" при оккупантах на Харьковщине

Правоохранители задержали и сообщили о подозрении женщине, которая во время оккупации была "старостой села Василенково" в Харьковской области и работала на российских захватчиков.

Источник: Офис генпрокурора в Telegram

Дословно ОГП: "По данным следствия, женщина, находясь на территории в то время оккупированной Шевченковской территориальной общины Купянского района, добровольно сотрудничала с представителями страны-агрессора. Она стала так называемой "старостой села Василенково"".

Детали: Сообщается, что с июня по сентябрь псевдочиновница участвовала в заседаниях оккупационной власти.

Кроме того, по указаниям представителей РФ, женщина собирала данные и заявления от местных жителей относительно решения вопросов организационного и гуманитарного характера.

После освобождения общины женщину задержали.

Ей сообщили о подозрении в коллаборационистской деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины) и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.