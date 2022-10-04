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Иран, который поставляет России дроны, не признает аннексии украинских территорий

"Европейская правда"Вторник, 4 октября 2022, 17:31
Иран, который поставляет России дроны, не признает аннексии украинских территорий
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Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани в понедельник заявил, что Тегеран выступает за соблюдение принципа суверенитета и территориальной целостности в контексте полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на иранское государственное информагентство IRNA.

Отвечая на вопрос о позиции Ирана относительно аннексии четырех украинских областей Россией, Канани сказал, что Тегеран "подчеркивает необходимость полного уважения к принципу суверенитета и территориальной целостности всех государств как к основополагающей норме международного права и уважение принципов и целей Устава ООН".

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Также официальный представитель иранского МИД поддержал "любые усилия по мирному урегулированию конфликта в Украине" и призвал "избегать любых провокационных действий, которые могли бы нарушить ход мира, стабильности и спокойствия".

В украинско-российской войне Иран, как считается, находится на стороне России, оказывая ей политическую и военную поддержку.

В августе стало известно, что Россия получила от Ирана "сотни" беспилотников, которые могут быть использованы во время ее полномасштабного вторжения в Украину - несмотря на призывы Вашингтона к Тегерану не делать этого.

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После этого украинские военные не раз сбивали иранские беспилотники, которые осуществляют атаки на южные города.

23 сентября украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала иранского посольства в связи с поставками России ударных беспилотников.

Представитель МИД Ирана Нассер Канаани заявил, что Тегеран пропорционально ответит на решение украинской стороны.

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Темы: ИранвойнаРосcияУкраина
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