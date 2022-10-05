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Россия заявила, что готова поставлять газ по уцелевшей нитке "Северного потока-2"

"Европейская правда"Среда, 5 октября 2022, 20:09

Вице-премьер-министр России Александр Новак в среду подтвердил готовность Москвы поставлять газ Европе по нитке "Северного потока-2", которая не была повреждена в результате взрывов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Коммерсант".

"Что касается второй нитки ("Северного потока-2"), она готова, построена, и в случае принятия необходимых юридических решений европейскими коллегами по ее сертификации и снятия ограничений, я думаю, что Россия в короткие сроки могла бы обеспечить соответствующие поставки по этой нитке газопровода", - сказал Новак на пресс-конференции в Вене.

Российский вице-премьер пожаловался, что к расследованию инцидентов на "Северных потоках" не допущены ни оператор проекта Nord Stream, ни российские структуры. Это, по его словам, препятствует объективному расследованию.

Ранее Новак заявил, что восстановить разрушенную морскую инфраструктуру газопроводов "Северный поток" технически возможно.

Как известно, в Европе считают инциденты на ветках российского газопровода следствием умышленных действий. Президент США Джо Байден назвал повреждение российских газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" сознательным актом диверсии, что стало первым подобным заявлением американской стороны.

В то же время РФ начала расследовать инциденты как "акт международного терроризма". А Путин обвинил Соединенные Штаты в организации взрывов на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

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Темы: РосcиягазЕвропаСеверный поток-2
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