ВСУ на юге уничтожили девять вражеских танков — Командование
Четверг, 6 октября 2022, 04:34
ВСУ на юге Украины уничтожили ряд вражеской техники, в частности танки, гаубицы и ПТРК.
Источник: ОК "Юг"
Детали: Ориентировочные потери врага:
- 58 россиян;
- 9 танков;
- 17 единиц авто-бронетехники;
- 4 крупнокалиберные гаубицы "Мста-С" и "Мста-Б";
- самоходная гаубица "Акация";
- миномет;
- командно-штабная машина;
- реактивная система залпового огня "Град";
- противотанковый ракетный комплекс;
- 2 склада боеприпасов в Баштанском и Бериславском районах.
В районе Брускинского, на Бериславщине, уничтожен беспилотник-разведчик "Орлан-10".
Уточняется, что подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили более 350 огневых задач.
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