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ВСУ на юге уничтожили девять вражеских танков — Командование

"Украинская правда"Четверг, 6 октября 2022, 04:34
ВСУ на юге уничтожили девять вражеских танков — Командование
ФОТО: GETTY

ВСУ на юге Украины уничтожили ряд вражеской техники, в частности танки, гаубицы и ПТРК.

Источник: ОК "Юг"

Детали: Ориентировочные потери врага:

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  • 58 россиян;
  • 9 танков;
  • 17 единиц авто-бронетехники;
  • 4 крупнокалиберные гаубицы "Мста-С" и "Мста-Б";      
  • самоходная гаубица "Акация";
  • миномет;
  • командно-штабная машина;
  • реактивная система залпового огня "Град";
  • противотанковый ракетный комплекс;
  • 2 склада боеприпасов в Баштанском и Бериславском районах.

В районе Брускинского, на Бериславщине, уничтожен беспилотник-разведчик "Орлан-10".

Уточняется, что подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили более 350 огневых задач.

Темы: войнаРосcия
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