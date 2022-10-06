ВСУ на юге уничтожили девять вражеских танков — Командование

ВСУ на юге Украины уничтожили ряд вражеской техники, в частности танки, гаубицы и ПТРК.

Источник: ОК "Юг"

Детали: Ориентировочные потери врага:

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58 россиян;

9 танков;

17 единиц авто-бронетехники;

4 крупнокалиберные гаубицы "Мста-С" и "Мста-Б";

самоходная гаубица "Акация";

миномет;

командно-штабная машина;

реактивная система залпового огня "Град";

противотанковый ракетный комплекс;

2 склада боеприпасов в Баштанском и Бериславском районах.

В районе Брускинского, на Бериславщине, уничтожен беспилотник-разведчик "Орлан-10".

Уточняется, что подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили более 350 огневых задач.